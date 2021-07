El Arzobispado inició una investigación contra el cura acusado de acoso

El ex párroco de la Iglesia Nueva Señora de la Victoria fue acusado de acoso sexual y el Arzobispado de La Plata emitió un comunicado al respecto, donde anunció el comienzo de una investigación para determinar lo sucedido.

"Como es de público conocimiento, se ha presentado una acusación en medios de comunicación social de parte de un adulto que involucra al sacerdote José Tarsicio Expósito. De cualquier manera, estaremos atentos a los eventuales pasos formales que puedan dar las partes ante la justicia del Estado", expresó el comunicado difundido este jueves.

José Tarsicio Expósito, es el ex cura denunciado por un joven de 29 años, que concurría a la parroquia para brindar ayuda en la entrega de alimentos a los comedores y centros de asistencia. Tras la negativa del joven a la incitación sexual de Expósito, el ex cura decidió no colaborar más.

Además, en el comunicado, agregaron: "Habiendo recibido noticia del hecho, se estableció oportunamente comunicación con el presunto denunciante poniéndose a disposición para recibir, cuando él lo considere pertinente, la denuncia en el fuero canónico" y sumaron que "ante lo divulgado mediáticamente se procede a dar apertura a una investigación preliminar".

Como pruebas, el joven aportó audios de WhatsApp recibidos donde Expósito declaraba: "La vamos a pasar bien. Decime qué te gustaría que te haga y qué te gustaría hacerme".

Posteriormente, en otro de los mensajes el ex cura comentó: "Te pido perdón por lo de ayer, olvidate de lo que hemos hablado. Yo también quiero olvidarlo porque sin querer puedo destrozar mi vida sacerdotal y eso es un don que Dios me ha dado. Por eso no quiero meterme en cama con vos, ni hablar".