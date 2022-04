El juicio por el crimen de la estudiante Ayelén Arredondo será por jurados

Marcelo Alejandro Saleh (56), acusado del brutal crimen de la estudiante de abogacía Estefanía Ayelén Arredondo (23), será enjuiciado mediante un juicio por jurados, cuyos integrantes serán dirigidos por un juez del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata, según le comentaron ayer fuentes judiciales a diario Hoy.

La causa fue elevada a juicio días previos al cumplirse un año del asesinato de la joven, ocurrido alrededor de las 09.30 del 10 de abril del 2021 en el barrio Altos de San Lorenzo. Según la investigación del fiscal Juan Menucci, aproximadamente a la hora mencionada el acusado pasó a buscar en su vehículo a la madre de la víctima, Stella Maris, y a su marido, Omar, quienes iban todos los sábados al penal de Florencio Varela a visitar a su hijo varón, que se encuentra detenido. Para realizar el viaje de ida y vuelta, la pareja acordó pagarle al chofer $4.000.

No obstante, el hombre no esperó a la pareja frente al penal, como habían acordado, sino que decidió regresar a la vivienda que ambos compartían, en 75 entre 21 y 22, con la finalidad de robar. Tenía en su poder las llaves de la propiedad y otros elementos de valor que Stella y su esposo habían dejado en el automóvil, ya que no podían ingresarlos a la cárcel.

Una vez dentro de la finca, el malviviente advirtió la presencia de Ayelén, a quien atacó a golpes, dejándola desfigurada. Un vecino, Emilio, se dio cuenta de que algo raro pasaba en el lugar y, a través de una ventana, notó un bulto en el comedor. Luego vio que Saleh salió de la casa con una mochila y un ojo lastimado y ensangrentado. Entonces, decidió perseguirlo en su camioneta y lo retuvo poco después en la calle hasta que llegó la Policía y lo arrestó.

Golpes mortales

Según la pericia forense, la alumna de Derecho recibió varios golpes en la cabeza con un elemento contundente y tenía heridas en los brazos, que pudieron producirse como parte de un movimiento defensivo mientras era golpeada por el remisero.

El pasado 10 de abril se cumplió un año del crimen de la joven. En este sentido, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata la recordaron con un emotivo mensaje: “Hoy estamos en la espera de su juicio oral para que se pueda obtener justicia, porque la exigimos y la esperamos para que Ayelén pueda descansar en paz. Que no sea un caso más y que ninguno más lo sea”.

Finalmente, la causa fue elevada a juicio por la jueza Marcela Garmendia, a requerimiento del fiscal Menucci. De acuerdo con la ley bonaerense, cuando un caso de homicidio llega a debate oral deberá ser evaluado mediante un jurado popular, excepto que el imputado elija ser enjuiciado mediante un Tribunal Criminal, compuesto por jueces colegiados.

Por ello, como la defensa de Saleh no renunció al juicio por jurados, su conducta será evaluada por 12 ciudadanos comunes. De acuerdo con la calificación legal de “homicidio criminis causae” en su contra, el remisero podría recibir prisión perpetua. Próximamente, se realizará la audiencia entre las partes para la valoración de pruebas y luego la causa pasará a la Oficina de Gestión de Audiencias para fijar una fecha de inicio del debate oral.