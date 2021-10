El martes próximo comienza el juicio por la violación y homicidio a Mía Aguirre

El próximo 12 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal n°1 de La Plata comenzará el juicio a Sergio Nicolás Argañaraz y a Cecilia Cabrera (28) padrastro y madre biológica respectivamente de Mía Aguirre, la nena que falleció producto de los abusos y los golpes luego de haber estado un mes internada en coma en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Según la investigación llevada a cabo por la fiscal Virginia Bravo, el 20 de agosto del 2014 la mujer llevó a su hija al hospital de Berisso argumentando que se había caído. Pero, cuando los médicos revisaron a la menor, observaron que tenía hematomas en la cabeza, el abdomen y en los cuatro miembros, además de fracturas de cúbito y radio izquierdo, y fractura costal derecha.

Mientras era tratada por esas lesiones, la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que motivó su derivación al Hospital de Niños, donde falleció. La progenitora de la nena y su pareja vivían en el barrio Los Talas de la vecina ciudad y allí fueron detenidos por el hecho, ya que la víctima convivía con ellos desde abril del 2014.

A cargo de la abuela

Hasta poco antes del deceso de la víctima, esta siempre había estado a cargo de su abuela materna, Roxana Allegre. Pero, a raíz de la orden de un juez de Familia platense, fue enviada nuevamente a casa de su madre. Además del homicidio, Argañaraz también está imputado por “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

“Aún cuando no se hayan podido conocer los móviles que determinaron los acontecimientos, cómo se desarrollaron y la actividad desplegada por cada uno de los imputados, el cúmulo de pruebas e indicios obtenidos determinan que como mínimo uno de ellos realizó las conductas típicas o los dos conjuntamente, en tanto el otro consintió, toleró y no evitó -a través de los medios a su alcance- la producción de los resultados, teniendo en consideración que el maltrato sufrido por la niña se prolongó en el tiempo. No es posible que los ilícitos se hubieran podido cometer sin el silencio y la complicidad de ambos padres”, figura en el expediente.

La fiscal del juicio será Silvina Langone, mientras que los particulares damnificados –tía y abuela materna de la menor- estarán representados por los abogados Andrea Reynoso y Matías Pietra Sanz. El Tribunal está integrado por los jueces Cecilia Inés Sanucci, Hernán Javier Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo.