El Mondongo: encañonaron a un repartidor para robarle la moto

Uno de los barrios que parece ser una zona liberada para los delincuentes es El Mondongo. En las últimas horas le tocó a un repartidor sufrir las inclemencias de la incontrolable ola de inseguridad. La víctima estaba por entregar un pedido, cuando de pronto fue sorprendido por dos malvivientes que a punta de pistola le robaron su motocicleta y luego se dieron a la fuga.

El lamentable episodio tuvo lugar en las calles 65 entre 118 y 119. Según la información que trascendió, el damnificado se movilizaba en su rodado mientras llevaba alimento a un domicilio de los alrededores, cuando repentinamente aparecieron dos delincuentes que circulaban en un ciclomotor, quienes se interpusieron en su camino.

Sin perder tiempo, uno de los motochorros descendió y se dirigió directamente hacia donde estaba el chico. Empuñando un arma de fuego, comenzó a amenazarlo. Lejos de resistirse y ante la inminente posibilidad de que le dispararan, el muchacho no tuvo otra opción que entregarles a los ladrones su única herramienta de trabajo.

Con el vehículo de la víctima en su poder, en escasos minutos los hampones se dieron a la fuga sin ser identificados. Esto aumentó todavía mucho más la bronca de los vecinos de la zona, quienes afirmaron que apenas horas antes, una mujer había sido víctima de un salvaje atraco. La damnificada estaba entrando al supermercado, cuando los maleantes la golpearon y la tiraron al suelo para arrebatarle su cartera.

Ante los reiterados robos, los frentistas continúan exigiendo que se aumenten los controles en el barrio. “Yo vivo a una cuadra de la diagonal por la plaza Matheu, en una ocasión en la noche dos tipos de entre 25 a 30 años andaban en moto y me quisieron robar y me amenazaron con pegarme un tiro”, fue uno de los tantos relatos. “Está terrible, no se puede más”, manifestó otra de las personas que se hicieron eco del asalto, mientras que otro advirtió: “Vamos a tener que poner alarma vecinal”. Por lo pronto, algunos comenzaron a organizarse, ya que se cree que se trata de una banda que tiene al acecho la zona.