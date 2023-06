El Mondongo: le gatillaron en la cara a un vecino durante un robo

No hay dudas de que el barrio El Mondongo es uno de los más golpeados por la inseguridad y los casos abundan a diario, siendo los más comunes los vinculados a los ataques de motochorros o asaltos callejeros. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a un vecino, que quedó cara a cara contra dos hampones.

Todo sucedió cuando el damnificado iba con su bicicleta por la zona de 118 y 65, cuando de pronto aparecieron dos ladrones a bordo de una motocicleta y se pusieron a su lado. Toda la secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad y se puede ver con detalle el ataque.

Si bien se dio cuenta de inmediato que estaban por robarle, no pudo hacer nada para evitar que lo hicieran, pero no se esperaba lo que estaba por pasar. Es que los cacos le gatillaron, pero por fortuna la bala no salió, por lo que, lejos de sentirse intimidado, decidió enfrentar a los maleantes.

De esta manera, y a pesar de ser superado en número, logró ponerlos en fuga e incluso evitó que le arrebataran su bicicleta. Si bien no hubo que lamentar heridos ni tampoco le robaron nada al hombre, el hecho causó indignación en los vecinos, que están hartos de los reiterados hechos delictivos que padecen todo el tiempo.

Cabe recordar que hace unas semanas había ocurrido otro robo a tan solo una cuadra de distancia. Según detallaron testigos a este multimedio: “Uno de los delincuentes se bajó de la moto, la apuntó y la amenazó. La mujer comenzó a correr y fue perseguida”.

Asimismo, en 3 y 62 se había registrado otro episodio, cuando una joven sufrió un violento asalto. Si bien la chica no se resistió, el malviviente comenzó a amenazarla y propinarle todo tipo de golpes en diferentes partes de su cuerpo, al punto de bajarle un diente.

Reunión vecinal

Un importante grupo de vecinos del barrio platense de El Mondongo volvió a reunirse para dialogar sobre los constantes episodios de inseguridad que ocurren a diario en los alrededores. Los que participaron del encuentro manifestaron toda su bronca debido a que ningún representante de la Policía se hizo presente para escuchar sus reclamos.

La cita se desarrolló durante la mañana de ayer en el Club Instituto, ubicado en la calle 66 entre 117 y 118, donde los frentistas manifestaron sus puntos de vista con relación a los distintos robos que muchos de ellos sufrieron en carne propia, a la vez que exigieron que se aumenten los controles y los patrullajes, para poder salir de sus casas con mayor tranquilidad.