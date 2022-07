El parque del terror: balearon a un joven en un asalto en el Ecológico

Uno de los espacios públicos más emblemáticos de nuestra ciudad se convirtió paulatinamente en un escenario más que peligroso para los vecinos de City Bell y alrededores. Tras permanecer dos días cerrado al público por un dramático caso de violación, ahora un joven denunció que fue baleado durante un asalto y debido a las heridas sufridas tuvo que ser asistido por personal médico.

De acuerdo a la información a la que accedió Trama Urbana, el hecho tuvo lugar durante la tarde en el enorme predio ubicado sobre el Camino Centenario. Eran alrededor las 16, cuando un chico de 21 años que estaba trotando por la pista de atletismo, fue sorprendido por al menos dos delincuentes que lo amenazaron empuñando un arma de fuego.

Los hampones prácticamente no le dieron tiempo a nada y enseguida le arrebataron la mochila, pero a pesar de que no opuso demasiada resistencia, decidieron dispararle. Según comentó a través de una publicación la madre del damnificado, la bala impactó a la altura de la ingle. del lado izquierdo de la cadera.

Con el bolso en su poder, los malvivientes se dieron a la fuga y hasta el momento no han sido identificados, por lo que continúa prófugos de la Justicia.

En cuanto al joven, fue auxiliado por una persona que pasaba por allí, quien inmediatamente se comunicó con el servicio de emergencias 911.

A los pocos minutos llegó una ambulancia del SAME para trasladarlo hasta el hospital, donde permanece internado en observación, aunque está fuera de peligro.

Por último, en cuanto a la situación vivida por su hijo, la mujer sentenció: “¿Hasta cuándo soportaremos hechos de inseguridad así que no dejan vivir tranquila a nuestra sociedad? Prohíban y vigilen los senderos para que no circule nadie. Hoy fue un tiro que se puede contar y no hay órganos vitales comprometidos”.

Un parque peligroso

Los episodios de inseguridad en el Parque Ecológico se fueron incrementando con el paso del tiempo y ante la repetición de este tipo de casos, desde la Policía responsabilizan a la Municipalidad, argumentando que las cámaras que están instaladas allí no funcionan y que los guardias y vigiladores que pertenecen a la comuna adoptan una actitud pasiva antes estos hechos.

Lo cierto es que unos días atrás una mujer de 40 años fue atacada a golpes y violada a plena luz del día dentro de ese mismo espacio público.

Producto del feroz ataque, la víctima terminó con su mano izquierda fracturada, mientras que el ladrón huyó con las llaves de su camioneta y hasta el momento poco se sabe de él.

Pero, además, durante el año pasado se registraron varios sucesos en los que una banda de delincuentes atacó a varias personas con una enorme arma blanca. En estos casos, los ladrones solían amenazar a sus presas utilizando un machete y los despojaban de sus bicicletas, como así también de otras pertenencias que llevaran consigo.