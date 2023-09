Elevaron a juicio el caso de la muerte de “Lolo” Regueiro

Furante la jornada de ayer, el Juzgado de Garantías n° 6 de La Plata resolvió elevar a juicio la causa que investiga la muerte de César “Lolo” Regueiro, el hincha de Gimnasia que murió durante la feroz represión que tuvo lugar en el estadio del Bosque el 6 de octubre de 2022, durante el partido entre Gimnasia y Boca.

Cabe destacar que en la causa están acusados Gabriel Pellegrino, en ese entonces presidente de Gimnasia, Sebastián Perea, ex jefe departamental, Eduardo Aparicio, titular de Aprevide, Juan Manuel Gorbarán, comisario de la Novena en ese entonces, y Fernando Nahuel Falcón, empleado policial, quienes deberán responder por el delito de “estrago culposo agravado por causar la muerte de una persona”.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, tanto Perea como Gorbarán fueron removidos de sus cargos, mientras que Falcón es responsabilizado por efectuarle un disparo a un camarógrafo mientras hacía la cobertura de la reprensión. “No vi hacia dónde apuntaba”, declaró en su momento el uniformado para justificar su accionar.

En este sentido, Claudia Nievas, la viuda de Regueiro, expresó: “Queremos que los responsables sean detenidos, ya sabemos que la Policía reprimió, que (Gabriel) Pellegrino hizo la reventa, pero se va a cumplir un año y no hay detenidos. A mi marido me lo mataron; él fue a una fiesta y me lo devolvieron en un cajón”.

Regueiro había concurrido a la cancha junto a su hijo para alentar a Gimnasia en el encuentro contra Boca, pero perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco luego de la suspensión del partido a raíz de los violentos disturbios. El hincha se descompensó hacia las 21.15, cuando ya habían suspendido el encuentro por el gas lacrimógeno que invadió la cancha. Una ambulancia lo condujo al hospital San Martín, pero no lograron reanimarlo.

Asimismo, la autopsia indicó: “No se observaron lesiones sobre la superficie corporal que oriente a determinar la causa de muerte. En el examen interno, presentó congestión cerebral, con congestión y edema de pulmones, asociado a un corazón muy aumentado de tamaño con ateromatosis de coronaria y aorta”.