Empresario descuartizado: un testigo denunció a la Policía por amenazas

Mientras la Justicia continúa investigando el crimen y el descuartizamiento del empresario Fernando Pérez Algaba (41), en las últimas horas un testigo del hecho presentó dos hábeas corpus preventivos donde denuncia a la Policía Bonaerense por “abuso de autoridad” y “amenazas”.

Los voceros indicaron que el hombre es un exsocio y amigo de la víctima, y declaró de manera espontánea por recomendación de un familiar. En tanto, su abogada dijo que él “está aterrado, es testigo en un hecho atroz y lo están siguiendo, le sacan fotos y lo filman. No sabemos si son policías, falsos policías, matones o inteligencia que haya ordenado el juez. Ni él ni su familia pueden desarrollar su vida con normalidad”.

El propio damnificado manifestó que “desde hace aproximadamente una semana, a cada lugar que voy hay personas que me siguen a pie, en moto e, incluso, me tomaron fotografías y me filmaron”.

Añadió que dos individuos identificados como integrantes de la DDI de Merlo lo interrogaron “bajo el marco de la causa”, y le hicieron “preguntas referidas a mi persona, entre ellos mis datos filiatorios, los datos de mis padres y demás circunstancias personales”.

Sobre el hábeas corpus, la letrada detalló que en varias oportunidades “se presentaron como funcionarios de la fuerza de seguridad que, en forma actual e inminente, lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Varios móviles

Mientras tanto, no surgieron novedades de interés en las últimas horas sobre el móvil del homicidio ni tampoco hay sospechosos firmes.

Pérez Algaba, cuyos restos aparecieron esparcidos en diferentes sectores de Ingeniero Budge hace dos semanas, tenía más de 200 amenazas de muerte y mensajes por teléfono. Se determinó que debía una fortuna en dólares y, como si fuese poco, estaba acusado de numerosas estafas. Por todo esto, los pesquisas manejan al menos 36 móviles distintos del crimen -la mayoría vinculados a temas económicos-, lo que dificulta la investigación.

Portavoces puntualizaron que existen indicios que orientan la pesquisa a algunas personas, pero aún no poseen elementos concretos para dar con los responsables.