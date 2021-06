En la puerta de un Jardín, lo atacó con un machete y le robó un bolsón con mercadería

La violencia en la región está alcanzando niveles impensados. En la jornada de ayer un delincuente atacó a un padre de familia no para robarle dinero u objetos de valor, sino para arrebatarle un bolsón con mercadería.



Según trascendió, el hecho sucedió en la puerta del Jardín de Infantes nº 918, ubicado en la zona de diagonal 74 y 57, donde se vivieron verdaderos momentos de tensión cuando un hombre amenazó con un machete a un padre que había ido a buscar un bolsón de alimentos.



Tal como ocurre habitualmente, la institución entrega una vez por semana mercadería provista por la Municipalidad a las familias de la comunidad educativa que cuentan con escasos recursos. Aparentemente, el sujeto conocía esta información y, durante horas de la mañana, se dirigió hasta el punto de entrega y esperó a que se hiciera presente el camión.



Una vez que les entregaron los bolsones a los presentes, el sospechoso comenzó a pedirles la mercadería a los docentes de turno que estaban a cargo de repartir los bolsones. Si bien los profesores que estaban allí accedieron a darle algún alimento, el sujeto no quedó conforme con esto.



Tan fue así que, al cabo de unos minutos, regresó y tomó por sorpresa a otro hombre que estaba retirando los alimentos. Fue en ese momento que una docente se percató de que el individuo tenía acorralado con un machete a uno de los padres, a quien le estaba quitando el bolsón que le habían entregado minutos antes.



Si bien intentaron socorrer a la víctima, el hampón se dio a la fuga corriendo, llevándose consigo los alimentos no perecederos.

Debido a esto, dieron aviso al 911 y un móvil policial comenzó a recorrer las inmediaciones, realizando un operativo cerrojo.



De esta forma, los uniformados hallaron al sujeto, en cuyo poder tenía una caja de leche, tres paquetes de leche en polvo, dos latas de arvejas, dos cajas de puré de tomate y un paquete de harina 000, además del mencionado machete. Quedó entonces detenido por el delito de “robo calificado”.



Se lo trasladó hasta la dependencia de la comisaría Quinta, con jurisdicción en la zona, y se mantuvo comunicación con la UFI nº 3, que avaló dichas diligencias.