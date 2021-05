En raid delictivo en Villa Elisa saquearon tres negocios

Una noche de furia vivieron los comerciantes de Villa Elisa, que fueron atacados por desconocidos. Estos saquearon tres comercios ubicados a pocas calles de diferencia. Los implicados, que siguen sin ser identificados, se llevaron dinero y objetos de valor, además de causar destrozos en todos los locales.

El primero de los hechos ocurrió en la zona de Arana y Centenario, en un negocio que se encuentra dentro de una galería. Allí funciona una casa de fibrofácil (es un tipo de madera que, debido a su composición, es más fácil para pintar y laquear), donde los hampones ingresaron por la fuerza.

Según el propietario, que no descubrió lo sucedido hasta la mañana siguiente, los maleantes ganaron el interior luego de violentar el candado de una reja, sustrayendo dinero en efectivo de la caja registradora por un monto aproximado de $2.000 pesos. Como no posee cámaras de seguridad en el lugar, no hay un registro que sirva para poder identificar a los malvivientes.

Debido a esto, se solicitan idóneos de Policía Científica y las filmaciones de las cámaras del municipio que se encuentran en las inmediaciones, aunque al cierre de esta edición todavía no había pistas sobre los implicados.

Por su parte, otro hecho se registró en Arana y calle 6, donde se encuentra una fiambrería. En el lugar sucedió lo mismo que en el negocio anterior, los ladrones forzaron la entrada y, una vez en el interior, revolvieron todo y se llevaron elementos de valor y algo de efectivo.

Pero la situación no iba a terminar allí, ya que un tercer comercio iba a ser asaltado. Ahora, el blanco fue una pollajería emplazada en Arana y calle 12, donde nuevamente el accionar de los sujetos se repitió: forzaron la entrada y se apoderaron de lo que encontraron a su paso.

Cabe mencionar que no hay detenidos al momento por ninguno de los hechos, aunque además solo fue denunciado uno de ellos. Tomó intervención la comisaría Decimosegunda y la UFI nº 9, de autores ignorados.