En un año infernal y para el olvido, en La Plata se robaron casi $70.000.000 en diferentes ilícitos

El monto del que se apoderaron los delincuentes durante 2021 en nuestra región fue de 9.929.000 pesos. Lo hicieron a través de diferentes entraderas, escruches y todo tipo de asaltos, que permanecieron impunes. Un informe exclusivo elaborado por diario Hoy indica la impunidad con la que se vive en La Plata y la connivencia que existe entre hampones y jefes policiales. Lejos de atrapar a los implicados liberaron todo tipo de zonas, tal como lo indicaron los frentistas de diversos barrios como El Mondongo, La Loma, Los Hornos y de sectores del norte como City Bell y Villa Elisa.

Cabe aclarar que, desde luego, el monto es muy superior a los 70 millones de pesos, pero para la elaboración de la nota se tomaron en cuenta los atracos que superaron los $50.000, y, por supuesto, solo aquellos que fueron informados por los agentes de la fuerza y que tomaron repercusión periodística.

El suceso más impactante por el monto sustraído lo sufrió el amigo de Diego Maradona, Carlos Ferro Viera, en diciembre. Los intrusos ingresaron a su casa céntrica de 48 entre 11 y 12 cuando él no estaba; entre la mañana y el mediodía se apoderaron de más de $12.000.000, entre moneda nacional, dólares y euros. “La plata que tenía era parte del pago por la serie, me lo dieron el jueves a última hora. Pensaba guardarlo en el banco, pero no me dieron tiempo. Para mí hicieron inteligencia, fueron a buscar eso y lo arrancaron”, dijo el hombre, quien cree que hubo planificación porque su calle es muy céntrica. “Al lado hay un Juzgado de Familia en donde hay policía, mucho movimiento. Es insólito que no vean a una persona bajando con una caja de seguridad y nadie se dé cuenta”, explicó. Pese a la gravedad del hecho, no hay detenidos.

Otro golpe importante tuvo lugar en Altos de San Lorenzo el 16 de julio, donde un matrimonio estuvo a merced de tres malvivientes, que se apoderaron de 8 millones de pesos. Tampoco nada se sabe de ellos.

Golpes a inmobiliarias

Al menos dos malhechores protagonizaron un audaz atraco contra un Rapipago de Lisandro Olmos, emplazado en 44 entre 187 y 188. Rompieron una pared que da a un terreno baldío en horas de la madrugada, haciendo un agujero de 35 por 35 centímetros. Una vez adentro, agarraron los $3.000.000 que había y escaparon con rumbo desconocido. El hecho tuvo lugar a fines de enero, y si bien pasó casi un año, nunca se detuvo a nadie.

Tampoco se capturó a nadie tras una entradera en 467 y 160 de City Bell. Allí, tres delincuentes armados ingresaron en marzo a la vivienda de un hombre de 42 años, lo golpearon y lo despojaron de casi $2.000.000 y una camioneta Dodge Ram.

Cuatro individuos fueron los autores de un golpe a una inmobilaria de 43, entre 19 y 20 en mayo. A punta de pistola se hicieron de $1.500.000, a plena luz del día, mientras que de otra inmobilaria de 49, 12 y 13 se llevaron $100.000 (sigue en página 14).