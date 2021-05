Encañonaron a un menor en Gonnet y asaltaron una panadería céntrica

La inseguridad en la ciudad de La Plata sigue avanzando a paso firme sin que las autoridades policiales puedan hacer algo para solucionarla. Los vecinos de los diferentes barrios ya no saben qué hacer, más que mostrar su molestia ante los agentes de la fuerza.



Por un lado, un adolescente de 15 años fue asaltado por dos motochorros en Gonnet durante la tarde del sábado, cuando salía de un paseo en la República de los Niños. La víctima fue sorprendida alrededor de las 18 en las calles 27 entre 493 y 495 por los hampones, que lo encañonaron y lo amenazaron, para luego quitarle sus pertenencias.



“Dame la mochila o te mato”, le dijo uno de los malvivientes, por lo que el menor, lejos de resistirse y bajo una profunda conmoción, obedeció. En tanto, también le quitaron su teléfono celular. De acuerdo a lo que pudo observar, sus atacantes circulaban en un rodado de color rojo y tamaño mediano, aunque no pudo precisar el modelo.



Enojada, la madre del chico se volcó a las redes sociales y escribió en una de ellas: “No se ve por la zona personal policial alguno, esto pareciera que es una zona liberada. Es lamentable lo que ocurre”.



Hasta el cierre de esta edición, los implicados continuaban prófugos y no había siquiera una pista para poder localizarlos.

De punto



A su vez, ya en el centro de la ciudad, sujetos desconocidos se ensañaron durante la madrugada de ayer con la panadería Nogui ubicada en 13 y 45. Por lo que Trama Urbana pudo averiguar, los involucrados barretearon la puerta y rompieron un vidrio. Ya en el interior, recorrieron cada rincón sin llamar la atención de ningún vecino.



Así, se apoderaron de lo poco que había, ya que los dueños no dejan dinero en efectivo por la sencilla razón de que sufrieron seis ilícitos en apenas un mes. Según los perjudicados, los cacos se adueñaron de las monedas de cambio que hallaron y algo de mercadería de las heladeras, para emprender luego la fuga con rumbo desconocido.



“Lo que más lamentamos es el gasto para reponer el vidrio y las rejas, ya no sabemos qué hacer, no hay reja que los frene”, se lamentaron las víctimas.



Numerarios de la comisaría Primera analizan ahora cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, para poder identificar a los delincuentes. “No se puede seguir viviendo así, ni siquiera estando en pleno centro estamos exentos de los robos. La Policía nunca hace nada, ni siquiera patrullan”, se quejó un vecino.