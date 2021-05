La banda de los falsos afiladores volvieron a atacar

Una jubilada de nuestra ciudad fue víctima de los falsos afiladores en 56 entre 18 y 19. Según dijo la mujer mayor a este medio, los malvivientes le prometieron afilar dos cuchillos por 150 pesos pero después le exigieron 4.000.

"Le pagué 300 porque me afiló 2 cuchillos pero me dijo que faltaba plata y que eran 2.000 por cada uno, entonces apareció otro muchacho grandote y me sentí amenazada", confirmó.

El accionar de esta banda se viene registrando desde el fin de semana y desde entonces diario Hoy sigue la pista de los delincuentes. Por el momento, se contabilizaron tres casos de similares características.