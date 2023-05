Encontraron culpables a expolicías que asesinaron a los chicos de la Masacre de Monte

Un jurado popular encontró culpables a cuatro oficiales de la Policía Bonaerense que habían llegado a juicio por haber asesinado a cuatro jóvenes y de intento de homicidio a una adolescente, en la llamada Masacre de San Miguel del Monte, sucedida en mayo de 2019.

“Como jueces de los hechos, deberán decidir cuáles son estos. Deberán tomar en cuenta solamente de las pruebas del juicio. No deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado”, le explicó al jurado la jueza Carolina Crispiani, integrante del Tribunal Oral Criminal n°4 de La Plata.

“Decidir los hechos es su exclusiva tarea, no la mía. Yo no puedo participar de forma alguna en esa decisión”, aclaró la magistrada. En este marco, agregó: “La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes sobre el hecho sino aquellas que puedan decidir más allá de toda duda razonable. No será justicia si ustedes deciden de manera errónea”.

Al excapitán Rubén García y al oficial Leonardo Ecilape los encontraron culpables de homicidio agravado, mientras que Manuel Monreal y Mariano Ibáñez son culpables por tentativa de homicidio. Sus víctimas fueron Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13), Camila López (13) y Aníbal Suárez (22). La única sobreviviente es Rocío Quagliariello.

“Dictamen justo”

Durante los alegatos de cierre del martes pasado, el fiscal Mariano Sibuet había relatado cómo fue el encuentro de las cinco víctimas. “Eran chicos que se frecuentaban y se conocían”, especificó. Luego, en base a la declaración de los testigos y de los peritos, el representante del Ministerio Público detalló la manera en que se realizó la persecución del patrullero en que iban los acusados en dirección al Fiat 147.

Para el fiscal, los uniformados cometieron un “acto atroz”, que actuaron de manera “inmotivada” y afirmó que las víctimas, “al verse rodeadas”, vivieron momentos de “terror, angustia y miedo”. Por ello, le pidió al jurado popular que “emita un dictamen justo para hacer honor a la justicia”.

La llamada Masacre de Monte ocurrió 20 de mayo de 2019 cuando efectivos policiales comenzaron a perseguir y disparar contra el vehículo en el que paseaban cinco jóvenes, provocando el choque contra un camión que se encontraba estacionado. Como consecuencia de ello, cuatro chicos quedaron gravemente heridos y fallecieron.

Durante la cuarta audiencia debate, Ignacio Cattaneo, un vecino de la localidad de San Miguel del Monte, contó que “después del fuerte estruendo del choque, veo bajarse al conductor de un móvil policial en posición de tiro con un arma de fuego en la mano. Pierdo de vista al conductor y escucho una detonación de un arma de fuego”.