Encuentran muerto a un peluquero en su local

Vecinos del Barrio Hipódromo no salen de su conmoción debido a la muerte del peluquero del vecindario, un hombre de 66 años que fue encontrado sin vida dentro de su local, ubicado en la zona de diagonal 74 y 117.



Según detallaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, todo sucedió durante horas del mediodía, cuando un frentista del lugar concurrió al local y notó que nadie respondía. Entonces comenzó a observar por las ventanas y notó que en el interior estaba el peluquero, tendido sobre el suelo y sin moverse.



Debido a esto salió de inmediato a pedir ayuda: fue así que junto a otra vecina dieron aviso al 911. Pero mientras esperaban la llegada de la Policía rompieron uno de los vidrios para poder acceder al lugar y ver si el hombre necesitaba de auxilio.



No obstante, en ese momento arribó un patrullero, tras lo cual los uniformados también ingresaron al local y observaron que el damnificado se encontraba sobre el suelo de cubito dorsal derecho. Asimismo, a los pocos minutos llegó una ambulancia del SAME y fue el personal médico el que constató lo peor: el hombre estaba muerto.



Confirmado el deceso, se preservó el lugar del hecho y se convocó a miembros de la Policía Científica para que lleven adelante los peritajes correspondientes en la escena. Por su parte, se tomaron testimonios a los vecinos de la zona, como también se analizaron las cámaras de las inmediaciones.



De igual forma, las fuentes señalaron que no se encontraron signos de violencia dentro de la peluquería, pero de igual forma se inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Tomó intervención la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona y la Unidad Funcional de Instrucción número 17.



Además, según deslizaron los investigadores, en el interior del negocio “no había faltantes y los accesos no habían sido forzados”. Así que si bien al momento no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido, comienzan a considerar que la muerte no habría sido en el marco de un robo. Cabe mencionar que el pasado sábado hubo una situación similar a pocas calles de allí, cuando un jubilado de 96 años fue encontrado sin vida en su domicilio de la zona de 38 y 121. En este caso, fue un diariero quien encontró a la víctima y dio aviso a la Policía.