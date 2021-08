Enorme incendio en un depósito de materiales de camping en Barracas

Un depósito de materiales de camping se incendió hoy en el barrio porteño de Barracas, generando un foco de fuego de gran magnitud, que los bomberos aún trabajan para apagar, informó la Subsecretaría de Emergencias del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires (GCBA).El depósito incendiado, localizado en la calle Santa Magdalena al 500, en el barrio de Barracas, tiene unos 20 por 30 metros y dos pisos superiores, donde se hallaban materiales de pesca y camping.

Los Bomberos de la Ciudad atacan el fuego aún activo y reavivado desde el frente del inmueble, el cual se encuentra en peligro de derrumbe por la magnitud del incendio.La Policía de la Ciudad y una docena de unidades del SAME socorren también en el lugar, aunque por el momento "no se registraron heridos", detalló -en diálogo con TN- Alberto Crescenti, titular del SAME.

Las causas que provocaron el fuego aún se desconocen, pero estiman que "habría empezado en el fondo de la instalación donde había garrafas de camping (de gas), que explotaron".

La columna de humo puede verse "en gran parte de la ciudad", lo cual da cuenta de la magnitud del mismo, aseguró Crecenti,

Los hogares cercanos al depósito ya fueron evacuados preventivamente y Crecenti pidió a vecinos lindantes que "no salgan y cierren las ventanas" para no inhalar humo.

Las unidades de bomberos que trabajan en el lugar temen por la cercanía de una pinturería, ubicada en la esquina, que contiene material "sumamente inflamable".