Ensenada: roban 30.000 euros y 20.000 dólares a pareja de jubilados en brutal entradera

Nuevamente la inseguridad golpeó a los más vulnerables: en la jornada de ayer un matrimonio de jubilados vivió una verdadera pesadilla cuando tres sujetos armados ingresaron a su casa y, durante más de una hora, los sometieron mientras se apoderaban de todas sus pertenencias. Cabe mencionar que el damnificado contaba con escopetas, por lo que estuvo cerca de producirse un tiroteo.

Todo sucedió a las tres de la mañana, cuando los implicados ingresaron a través de los patios a una propiedad ubicada en la calle Presidente Perón y Bossinga. Dentro dormía un matrimonio de jubilados de origen italiano, quienes son dueños del comercio que se encuentra en la planta baja de la vivienda.

Los hampones despertaron a las víctimas con zamarreos y apuntándoles con una linterna en el rostro, por lo que, todavía aturdido, el dueño de casa no logró reaccionar y fue inmediatamente reducido por los malhechores. La rapidez de los malvivientes no es un dato menor, ya que la pareja no tuvo la ocasión siquiera de oponer resistencia.

El terror continuó para las víctimas, ya que fueron atados de pies y manos y tuvieron que ver cómo los tres individuos recorrían el interior del inmueble en busca de dinero y objetos de valor. Fue así como se apoderaron de 30.000 euros, 20.000 dólares, oro y una gran cantidad de pesos. Según contó a este medio uno de los familiares de los jubilados, ellos contaban con ese monto porque “habían cobrado juicios de Italia y reciben una pensión en euros de ese país. También tienen sus ahorros de la jubilación y del negocio. Ellos no creen en los bancos después del corralito, por eso lo tenían todo en la casa”.

Luego de apoderarse del cuantioso botín, los delincuentes se dirigieron a la planta baja, donde se encuentra el local de aperturas perteneciente al matrimonio. De allí sustrajeron diversas herramientas y tras ello escaparon en un automóvil a toda velocidad.

Ya sin la presencia de sus captores, los jubilados lograron liberarse de sus ataduras y dieron aviso a la Policía. Efectivos de la comisaría Primera de Ensenada, en conjunto a miembros de la DDI La Plata, se encuentran abocados a la búsqueda de los asaltantes, pero hasta el cierre de esta edición no habían podido dar con ellos.

Cabe mencionar que, además del dinero, los ladrones también se llevaron un revólver calibre 32 largo y dos escopetas calibre 16, propiedad del jubilado. “Pudo haber terminado en un tiroteo”, dijo uno de los familiares a diario Hoy, recordando lo ocurrido días atrás en el país, donde se produjeron balaceras entre delincuentes y jubilados, terminando con los hampones muertos.