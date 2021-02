Escalofriantes audios de Úrsula: “Me dijo que me iba a matar, no aguanto más”

Tras conocerse el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue brutalmente ultimada a puñaladas por un policía, salieron a la luz una serie de audios que la víctima les había enviado a sus amigas. En estos cuenta los episodios de violencia de género que había sufrido y les alertaba de la posibilidad de que fuera asesinada.



En uno de los tantos relatos, en medio de un ataque de llanto, la chica mandó un fuerte mensaje a través de WhatsApp: “No doy más, te juro que estoy muy triste, me dijo que me iba a matar; no aguanto más”. Esa comunicación tiene fecha del 16 de noviembre del año pasado, cuando el acusado la había maltratado físicamente y la había amenazado con quitarle la vida.



“Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, me hizo muy mal, me quiero ir de acá”, dijo y entre lágrimas agregó: “Tengo mucho miedo, me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos, se enojó conmigo porque tienen que trasladar a su mamá a Buenos Aires”.



Del mismo modo, también se conoció un mensaje que la joven envió el día anterior a ser asesinada, cuando su expareja violó la restricción perimetral que tenía: “Necesito testigos, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. Te juro que me volvió el alma al cuerpo. Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto”, remarcó la chica.



Por su parte, ayer se conoció el informe preliminar de la autopsia, que reveló que Úrsula fue asesinada de al menos 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello. Fuentes judiciales informaron que el imputado, Matías Martínez (25), será indagado entre hoy y el viernes por el fiscal de la causa, Sergio Terrón.



Por otro lado, la madre de la víctima pidió que el femicida reciba una condena de prisión perpetua y apuntó contra los jueces involucrados en la causa, a los que calificó como “corruptos y comprados”. En este sentido, señaló: “Lo que necesito es que él viva para que pague su condena con vida y no con una muerte. Sería mucho más fácil que falleciera como murió mi hija, pero no pagaría esto en la cárcel y lo que nosotros queremos es mínimo perpetua para él”.

Movilización en La Plata



Mientras avanza la causa, se llevó a cabo una movilización en el centro de nuestra ciudad para exigir justicia por la muerte de la joven. Los manifestantes se concentraron en la esquina de 7 y 50 para luego marchar hacia la Gobernación provincial.



Allí recordaron que el acusado “tenía denuncias previas” y también durante el acto, se leyeron los nombres de las 44 mujeres que fueron víctimas de femicidio en lo que va del año en todo el país.