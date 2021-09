Escándalo en el básquet nacional: una árbitra que estudia en la UNLP fue víctima de acoso sexual

Un verdadero escándalo se confirmó durante el miércoles, ya que una árbitra del básquet argentino denunció a un dirigente por acoso sexual y hostigamiento. Ante esto, la Confederación Argentina de Básquet decidió suspenderlo. La joven estudia periodismo en la Universidad de La Plata.

Bianca Tedesco contó su relato en redes sociales, donde contó la pésima experiencia que sufrió en el último tiempo: "Me robaron hasta las ganas, se apropiaron de mis sueños al dormir, también me despertaron de la tortuosa identidad de la que fui parte durante casi 13 años. Quería jubilarme a los 50 años, pero para esa condición tenía que continuar silenciada, sometida, apagada y viviendo para otros".

Además destacó: "Sentí miedo (mucho) por quedar expuesta a ser la quilombera, la atorranta, la puta, la torta resentida. También por quedarme sin mi mayor fuente de ingresos pero, por sobre todo, por abandonar el barco de la pasión que me sostuvo desde el momento en que, con mis pocos 7 años, entré a un rectángulo de juego y jamás quise salir. Incluso ahora tampoco quiero, pero no me queda otra opción".

Tras la acusación, el integrante de la Confederación Argentina de Básquet fue suspendido "de manera inmediata sin dejar de garantizar su derecho a defensa". Además en su comunicado, el ente agrega: "de forma urgente, se puso en funcionamiento su protocolo contra la violencia de género".