Estafan a 600 vecinos de Domselaar con lotes en barrios privados

Domselaar Chico Administración y Servicios S.A. y Treservice S.R.L., empresas que tienen como cara visible a Leandro Moreno, tienen reclamos de vecinos que hace 3 años esperan su escritura para construir su vivienda propia.

Vecinos de Domselaar están siendo estafados por dos empresas que venden lotes en lo que indican sería el Barrio “Domselaar Chico” y las “Estancias de Domselaar”.

Las empresas involucradas en el desfalco a vecinos de San Vicente son Domselaar Chico Administración y Servicios S.A. y Treservice SRL, que vienen ignorando los reclamos de más de 600 vecinos que volcaron en ellas sus ahorros con la intención de tener su vivienda propia, y encuentran por parte de Leandro Moreno, Javier Adrián Mattioni, Alejandro Daniel Antuñano y Juan Carlos Vacarezza, solo excusas o indiferencia a la hora de dar explicaciones a quienes ven cómo el dinero invertido se convierte en nada.

Las construcciones están proyectadas en la Ruta 210 en el kilómetro 56, en Domselaar. Se promueven con acceso por autopistas y rutas principales y se resalta que la urbanización cuenta con área social y deportiva (Club House).

Son 15 hectáreas en las que se promocionan 321 lotes, en los que se exige que la construcción mínima sea de 50 metros cuadrados. Se hace saber además que todo ello tiene un bajo costo de mantenimiento mensual y desde su página de facebook se indica que la entrega era en julio de 2019, es decir que los inversores hace 3 años que esperan su escritura.

Según sostienen algunos de los vecinos estafados “Esta empresa le cobra expensas a los propietarios, los mismos piden documentación del lugar y no se la dan, el municipio no les firma las obras por falta de documentación . Vende con cesión falsa, con documentos falsos”.

“No sé, a mí estos delincuentes no me sacan un peso más. No quería tomar esta decisión pero me pudrieron. Todos los meses me siento ninguneado por ellos. Yo tengo que estar atrás de ellos queriendo hacer las cosas bien y ellos con sus manejos poco claros hacen lo que se les antoja y pretenden que yo agache la cabeza todos los meses y les pague. Pareciera que les tengo que rogar y agradecer porque estén y no nos dejen. Que se vayan bien a la mierda. Vuelvo a repetir, el dinero estará disponible uno arriba del otro cuando se llegue a algo coherente y que sea beneficioso para el barrio. Para cambiarles las camionetas o mantenerlos a ellos, paso” sostuvo indignado uno de los perjudicados que aún espera un gesto de parte de quienes mes a mes intentan seguir sacándole dinero.

Los vecinos ya están empezando a organizarse para judicializar la situación pero esto no frena a la empresa que no les da respuesta y que sigue promocionándose indicando que hay “más de 500 lotes vendidos, más de 250 casas y 30 familias viviendo” promocionando espacios para la construcción de 10 x 22 metros desde 1.850.000 pesos y de 10 x 30 desde 2.450.000.

En speach indican que están “desde 2019 en constante crecimiento” aunque omiten decir que los lotes que tenían que entregar en 2019 aún siguen sin tener un dueño que posea una escritura para poder construir su vivienda.

La cara visible de este “emprendimiento/estafa” es Leandro Moreno, quien no da explicaciones a las personas que depositaron en él su confianza y que aún continúa buscando personas a las que “venderle” algún lote.