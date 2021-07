"Estoy con miedo y ansiedad, no me siento resguardada"

Durante la madrugada de este martes, en calle 63, entre 1 y 2, dos hombres prendieron fuego el medidor de luz y milagrosamente no alcanzó los cables, lo que pudo haber sido aún peor, ya que el desenlace podría haber sido fatal para todos los vecinos del edificio.

Este martes por la noche, la víctima declaró tras el ataque: "No supero el momento, estoy tomando fuerzas aún. Es una persona que no parecía violenta en aquel momento y yo tuve una relación esporádica que terminó en octubre del año pasado".

"Esta persona estaba casado y yo no lo sabía. Su esposa me contactó y el hombre vino con esta represalia hacia mí", destacó la víctima.

Acerca del momento que sufrió por la madrugada, la víctima declaró: "Yo me desperté por las alarmas de incendio y luego por los ruidos de la policía que me golpeaba la puerta preguntándome si estaba bien".

"Entre los vecinos circuló la versión de que había una persona forzando una puerta en el interior del edificio y debieron constatar que no haya nadie ajeno al lugar", agregó.

Los ataques tuvieron inicio el pasado 31 de mayo y desde aquella fecha rigen todas las denuncias pertinentes y además dos medidas perimetrales sobre los atacantes que irrumpieron en la tranquilidad de la noche del barrio El Mondongo.

"No he sido notificada de la prorroga de la custodia que tuve hasta la semana pasada. El viernes dejé de tener custodia y hoy me pasó esto", concluyó.

"En este momento espero que la Justicia actúe y tengo que seguir viviendo en este lugar. Debo afrontar los gastos para la reparación de la fachada, aunque parezca insólito", aseguró Carla.

La víctima aseguró: "Además de sufrir todos estos hechos de violencia, tengo que hacerme cargo de los gastos de pintura. En el último mes recibí $87.000 de expensas".