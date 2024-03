Feroz pelea en Villa Elisa: un hombre recibió un tiro en la cabeza

Un violento episodio ocurrió en las últimas horas en la localidad platense de Villa Elisa, donde por cuestiones que están bajo investigación se produjo una fuerte discusión entre dos sujetos, dejando como saldo uno de ellos baleado. Debido a las heridas recibidas, el damnificado tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un centro de salud, donde permanece internado en observación.

Según la información que trascendió, todo sucedió en una vivienda ubicada en la zona de las calles 15 y 423, aunque las razones del altercado son una incógnita y se presume que podrían ser por problemas de vieja data. Tras recibir una alerta radial mediante el 911, los efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar del hecho y se entrevistaron con una mujer.

La dueña de la casa señaló que momentos antes se había registrado un feroz cruce verbal entre su pareja y otro individuo, que después de herirlo se dio a la fuga rápidamente. En cuanto a la víctima, fue llevado en ambulancia hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, ingresando por la guardia debido a que un proyectil le había rozado la cabeza.

Los médicos del SAME que lo asistieron y trasladaron al nosocomio indicaron que el paciente no prestó colaboración para su correcta evaluación, sino que por el contrario se mostraba agresivo. En ese marco, se llevó a cabo un allanamiento en la propiedad donde ocurrió la riña y los agentes de seguridad incautaron un revólver, drogas, una balanza y dinero en efectivo, cuya suma no trascendió.

Buscan esclarecer el hecho

En este confuso suceso, la pareja implicada en la discusión quedó arrestada y, tras la intervención de la UFI en turno, se supo que ambos enfrentarán cargos por tenencia ­ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Por otro lado, se investiga un homicidio en grado de tentativa y se busca al tirador, debido a que huyó del lugar, aunque ya estaría identificado. En tanto, los detectives abocados a la pesquisa creen que el motivo de la pelea puede haber sido por drogas.