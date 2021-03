Fijaron fecha de juicio y concedieron salidas a acusado de abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Plata le concedió salidas laborales a Pablo Oscar Fernández Garaygorta, acusado de abuso sexual reiterado a una jugadora de Las Leoncitas cuando ella era menor de edad y el hombre se desempeñaba como preparador físico. De esa manera le confirmaron fuentes judiciales a

diario Hoy.



El abogado Bruno Strassera, quien representa al imputado, había pedido el beneficio para que su asistido pudiera salir a comprar insumos de carpintería en cuatro madereras del barrio de Olmos todos los jueves de 9 a 13. Además, ir los lunes, miércoles, viernes y sábados al domicilio lindero al suyo para hacer tareas de parquización, limpieza y mantenimiento de la piscina.



Strassera argumentó que la esposa del acusado realizaba las compras de insumos, pero que ya no era capaz de hacerlo, y que las construcciones de madera serían vendidas mediante reconocidas páginas de internet. Por su parte, la fiscal Leyla Aguilar y la abogada que representa a la víctima, Sofía Caravelos, se opusieron al requerimiento al señalar que “en realidad lo que estaría buscando el imputado es salir de su domicilio diciendo que tiene una actividad laboral”.



Para los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, desde que el magistrado Eduardo Silva Pelossi le concedió el arresto domiciliario al ex preparador físico, el mismo “ha sido habido en su domicilio cada vez que fue necesario realizar notificaciones al mismo, y no se ha recepcionado -a la fecha información- alguna que haga sospechar que el causante incumple la medida morigeratoria impuesta”.



Juicio en 2023



Por otra parte, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) designó el juicio a Fernández Garaygorta para los días 5 al 7 de septiembre de 2023. El acusado afronta cargos por “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y por las circunstancias de su realización cometido por un encargado de educación, en concurso ideal con corrupción de menores calificada por haber sido cometido por encargado de educación”.



Según la investigación del fiscal Marcelo Romero, entre los años 2005 y 2006 el acusado, que trabajaba como profesor de hockey del Club Atlético y Progreso de Brandsen y de Las Leoncitas, violó en reiteradas ocasiones a una menor de 14 años, quien era jugadora de dicho deporte. Las agresiones sexuales habrían ocurrido en diferentes lugares.