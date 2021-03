“Es una porquería, abusó de mi sobrino”, dijo el hermano del secuestrador de Maia

Luis Savanz, hermano de Carlos, el secuestrador de Maia Beloso, admitió que el hombre buscado por la desaparición de la nena de 7 años tiene antecedentes y abusó de su sobrino.



"Es una porquería, abusó de mi sobrino”, declaró Luis sobre su hermano. “Siempre manoteaba a algún chico”, agregó y sostuvo que Carlitos (como lo apodan al secuestrador) “tiene 4 o 5 causas” judiciales abiertas.

Luis también afirmó que su hermano “toda la vida vivió en la calle” y que hace por lo menos cinco años que no lo ve. “Cuando vi las imágenes no lo podía creer, me puse mal”, dijo acerca de los videos que muestran a Carlitos andando en bicicleta con Maia.

“Le pedimos disculpas a la madre. Mi mamá está remal”, aseguró sobre su situación familiar tras difundirse que Carlos secuestró a Maia.

En tanto, los investigadores detectaron nuevas imágenes de Carlos circulando en bicicleta por la colectora de la autopista del Oeste en dirección al partido de Moreno, informaron fuentes policiales.

Las imágenes son de las cámaras del Municipio de Ituzaingó y fueron tomadas el pasado lunes a las 11.01 y 11.03 de la mañana, minutos después del paso de la niña y el hombre por una panadería en esa localidad bonaerense.