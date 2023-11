Golpeó y violó a una mujer en situación de calle

Personal policial detuvo a un individuo acusado de someter a una mujer a la cual golpeó, secuestró y abusó sexualmente. El salvaje hecho tuvo lugar en la localidad de Villa Elvira, a muy pocos metros de donde también había ocurrido un intento de violación el año pasado.

Según indicaron voceros oficiales a Trama Urbana, todo comenzó cuando los vecinos llamaron al 911 y denunciaron que habían visto a una mujer salir corriendo semidesnuda de una vivienda abandonada en 7 y 91.

Rápidamente, fueron a socorrerla y ella les pidió ayuda, por lo que momentos después arribaron varios patrulleros. Ya en la escena, los uniformados hablaron con la mujer y ella les contó el calvario que acababa de vivir.

Según sus dichos, había sido sometida sexualmente y golpeada por un sujeto con remera roja y pantalón negro, el cual la había arrastrado por el piso hasta la mencionada casa. Los uniformados salieron en búsqueda del sospechoso, al que encontraron en las inmediaciones intentando darse a la fuga.

“Lograron darle alcance en 7 y 89”, detalló una fuente consultada por esta multimedia. Ya bajo arresto, lo trasladaron hasta la dependencia del Destacamento Aeropuerto, donde quedó imputado por “abuso sexual”.

En cuanto a la víctima, la llevaron hasta el hospital San Martín, donde recibió la correspondiente atención médica.

Un dato a destacar es que el caso ocurrió muy cerca de donde había sucedido un intento de abuso sexual en mayo del año pasado. “Estaba esperando el colectivo en la parada de 7 y 96, cuando vi que se acercaba un tipo”, comenzó diciendo Norma, la víctima, la cual agregó que “tenía pantalón gris y una campera con pantalón del mismo color”.

No obstante, aseguró que no pudo ver mucho más, ya que en ese instante la tomó por sorpresa. “Me agarró de atrás muy fuerte, me apretó muy fuerte y me agarra del pelo y me empuja hacia abajo”, aseveró.

Para su fortuna, un automovilista que pasó por allí logró ayudarla y puso en fuga al agresor. “Cuando vio que se levantó, empezó a tocar bocina y el tipo salió corriendo”, dijo a la prensa.

“Si no fuera por él, yo estaría muerta. Pensé que me mataba”, contó entre lágrimas. “Me dijeron que ya tienen varias denuncias, que lo tendrían identificado”, concluyó.