Golpean con una llave francesa a un jubilado en barrio Hipódromo

Un jubilado de 72 años fue atacado brutalmente en su casa del barrio Hipódromo durante el fin de semana de elecciones. Los delincuentes, que ingresaron a la vivienda con la intención de robar, golpearon al hombre con una llave francesa, dejándolo seriamente herido.

El incidente ocurrió en la zona de 38 y 116. El jubilado estaba cenando con su esposa cuando escuchó ruidos y fue a investigar y se encontró con dos individuos que habían entrado por la ventana.

A pesar del peligro, el jubilado se resistió y se enfrentó a los delincuentes. Uno de ellos tomó una llave francesa que había en el lugar y golpeó repetidamente a la víctima en la cabeza, causándole una herida sangrante en el cuero cabelludo.

Sin embargo, la resistencia del hombre logró poner en fuga a los delincuentes, que huyeron sin lograr su objetivo. La esposa del jubilado pidió ayuda y poco después llegó su hijo, quien trasladó a su padre al hospital Rossi.

Afortunadamente, los médicos determinaron que las heridas del hombre no eran graves y que su vida no estaba en peligro. La policía inició un operativo para dar con los delincuentes, pero no tuvo éxito.

Ahora, las cámaras de seguridad de la zona serán clave para recabar pistas y esclarecer el caso. La comisaría Segunda y la UFI en turno tomaron intervención en el caso, que fue caratulado como “tentativa de robo y lesiones”.

Cabe mencionar que durante el domingo de las elecciones también había ocurrido un intento de entradera, pero el mismo terminó con una persona baleada. En este caso, unos tres delincuentes se metieron a una casa en 11 y 516, en Ringuelet.

En la vivienda se encontraba una pareja de un hombre de 27 años y una mujer de 26 viendo la televisión cuando de repente escucharon unos ruidos extraños en la entrada de la casa. A pesar de esto, el hombre comenzó a forcejear

con uno de ellos y logró ahuyentarlos, aunque uno le efectuó un disparo en la pierna antes de escapar.

Luego de algunos minutos acudió la policía, la cual intentó hallar a los delincuentes, aunque sin un buen resultado. El joven, por su parte, fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet, donde se comunicó que el proyectil “no dañó ningún órgano vital”.