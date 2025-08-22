Bajó del colectivo y murió atropellado

Una verdadera tragedia generó profunda conmoción, debido a que joven de 24 años murió luego de bajar de un colectivo y ser atropellado por un auto que justo pasaba por allí.

La tragedia ocurrió durante la madrugada cuando el pasajero descendió de una formación perteneciente a la empresa Lumasa, en la localidad cordobesa de General Lavalle, y cuando cruzó la calle fue embestido por un Chevrolet Corsa, según informaron medios locales.

Tras ser alertados mediante una denuncia, los efectivos policiales concurrieron al lugar de los hechos y constataron el deceso. Por su parte, el conductor involucrado, un hombre de 31 años, quedó a disposición de la Justicia.

De esta forma, será sometido a una serie de pericias y la Fiscalía de turno ordenó el secuestro del rodado en el que se desplazaba.

Con los datos recabados durante la pesquisa preliminar, los investigadores tratan de esclarecer las circunstancias del hecho que conmociona a la comunidad de General Lavalle.