Graciela Sosa: "Sentí emoción al escuchar perpetua"

Graciela Sosa y Silvino Baez hablaron en conferencia de prensa luego de conocer la sentencia que condenó a cinco rugbiers a perpetua y a tres a 15 años de prisión.

"Tantas espera durante tres años y escuchar el veredicto hoy, sono fuerte cuando dijo perpetua" afirmó la madre de Fernando, que agregó "Senti emoción. Le dio un poco de paz a mi corazón y calma".

Por otro lado, Graciela habló de lo que viene: "A partir de ahora, nace una historia muy importante en la justicia argentina al ser condenados estos asesinos que arrebataron a nuestro hijo de la manera más cruel. Estamos conformes,vamos a seguir luchando dia a dia para que quede firme la sentencia de estos asesinos".

Asimismo, sostuvo que ahora realmente van a hacer el duelo y que van a aprender a convivir con el dolor.

Entre otras cosas, se refirió al desmayo de Máximo Thompsen y declaró: "Me pareció actuado. No me conmovió para nada, ellos sabían lo que hacían, disfrutaron de asesinar a mi hijo".

Por su parte, Silvino también habló luego del veredicto y expresó: "Le diría a mi hijo que conseguimos lo que bsucamos, justicia. Estamos confomes con el fallo".

A su vez, el papa de la víctima afirmó que consiguieron algo importante y que tienen paz.