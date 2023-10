Gremios reclaman respuestas tras el fallecimiento de un trabajador en un obra

Gremios protestaron en las calles platenses y exigieron respuestas a una empresa de conexiones que tenía contratado a un trabajador que murió en una obra.

Referentes del gremio de Telecomunicaciones y de Uocra Local se situaron en 13, entre 517 y 518, para manifestarse luego del fallecimiento de Emmanuel Nicoletti Nuñez.

El hombre de 35 habia sido contratado por la empresa de fibra óptica "Ctfiber" y realizaba un trabajo en las alturas en Villa Elvira cuando sufrió un accidente.

"Son situaciones que se repiten y que no queremos que pase mas una tragedia como la que paso el viernes" afirmó Cristian Vander, miembro del gremio de Telecomunicaciones, en dialogo con Red 92 y Diario Hoy.

Por su parte, Rodrigo Tobar, referente del Uocra de La Plata, aseguró: "La empresa bajó las cortinas y por lo que tenemos entendido esta llamando compañero por compañero para que no hagan una declaracion y no hablen con el sindicato, lo cual creemos que no es lo correspondiente. Hay un culpable y tiene que poner la cara en estos momentos".

Además, Vander detalló explicitamente el motivo de la protesta y dijo: "Son dos situaciones: por un lado, estamos solidarizandonos con la familia y pidiendo justicia por Emmanuel, y por otro lado está la legalidad. Ante la ausencia de las empresas del sector, hoy nosotros vamos a recurrir a la parte legal, vamos a esperar el requerimiento del Ministerio de trabajo para ver qué presentan, porque queremos ver los recibos de sueldo, no sólo el de Emmanuel sino los de los mas de 21 compañeros que se hicieron presentes el viernes para auxiliar. Queremos ver las vacaciones pagas, el aguinaldo, el trabajo fuera de horario y todos sabemos que esas cosas no estan".

En otras declaraciones, sostuvo que "un fallecimiento en un contexto de ámbito laboral es un crimen" y que "hay un monton de normas a seguir, hay un monton de capacitaciones, de formalidades que cumplir que nos permiten que los trabajadores trabajen de forma segura".

Por otro lado, habló de repartir las ganancias de las empresas porque "no puede ser que alguien se lleve una plata tan importante como la que se estan llevando y el trabajador que cumple su funcion todos los días este totalmente precarizado y cobrando lo que está cobrando que es lamentable".

Finalmente, expresó los pasos a seguir: "Nosotros le vamos a hacer un acta de requerimiento y nosotros seguiremos con las reuniones con el Ministerio de trabajo. Esperando tener una respuesta inmediata fundamentalmente por la familia y en segundo termino para que estas cosas no pasen más".