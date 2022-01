Habló el joven atacado a culatazos por motochorros en Barrio Norte

El sábado, minutos después de las 6 de la mañana, un joven platense fue víctima de un hecho de inseguridad en el ingreso de su edificio. A pesar de que logró entrar y cerrar la puerta, uno de los delincuentes rompió el vidrio de una patada, le sustrajo la mochila, le dio un culatazo y huyó junto a sus cómplices.

En diálogo con Diario Hoy, Diego explicó que él estaba en la puerta esperando la combi para ir a trabajar. “Vi dos motos en contramano que venían de 39 hacia 40 y se me hizo muy raro. A esa hora de la mañana no cruzaba ningún auto, no había nadie en la calle. Me metí adentro del edificio y pasó lo que se ve en los videos”, dijo.

Tras el hecho, el joven de 26 años, oriundo de Cañuelas, fue asistido por las heridas que recibió y realizó la denuncia. “Cuando tuve las cámaras de seguridad y todos los elementos para hacer la denuncia, me acerqué a la comisaría 2da de acá de La Plata donde muy cordialmente me tomaron la denuncia, que quiero agradecer por la atención”.

En tanto, su abogado, explicó: “La denuncia está en la Fiscalía 9. Los cuatro implicados están prófugos. Estamos buscando el rastreo de cámaras municipales para ver si los podemos localizar.

“Es increíble que sigan prófugos después de tanto tiempo con cuatro cámaras que los visualizaron y se ven claramente. Son dos motos que no tienen patente, no tienen luces, nada. Fue un hecho muy violento, le dieron dos culatazos. Lo lastimaron hasta sangrar”, agregó.