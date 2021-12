Habló la víctima de la violación grupal de Florencio Varela tras la condena a los 10 acusados

En el año 2009, Victoria Mateluna, de apenas 17 años, fue golpeada y violada en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. El brutal ataque fue cometido por un grupo conformado por 10 jóvenes durante una fiesta frente a la canchita de la zona.

12 años después, los diez acusados fueron finalmente condenados por el Tribunal N°1 de Florencio Varela, con penas de entre 15 y 16 años de prisión por la violación grupal cometida, tal como había pedido el fiscal de juicio.

Tras la sentencia, Victoria Mateluna se mostró satisfecha con el veredicto:

“Me siento aliviada. Los que están libres van a ir presos. Faltan los otros cinco ADN. Me siento aliviada, sorprendida, porque la Justicia no hace Justicia. Dios me ayudó, estuvo conmigo. Y yo tuve Justicia dos veces, entre miles de mujeres que no pueden, lo logré”, expresó la joven, que hoy trata de rehacer su vida.

Mateluna también contó que decidió dar en adopción a su hija de cuatro años.

“Hoy vive en un hogar. Quiero que crezca con una familia que le pueda dar todo. Yo le doy amor, pero tengo mis días que me siento mal. No quiero que ella sufra, quiero ayudarla, tal vez a distancia. Lo decidí una semana después de mi cumpleaños. No quiero que ninguna cargue más nada. Aunque sea triste, sé que va a ser lo mejor. No quiero que crezca donde crecí. Me angustia mucho. Ya tiene 4 años”, detalló la mujer.