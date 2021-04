Hernández: motochorro asaltó a una decena de personas

La tranquilidad de la tarde de ayer se vio interrumpida por un inusual hecho de inseguridad, del que fueron víctimas una decena de personas que se encontraban en una cancha de futbol, ubicada en la zona de 516 y 19.

Según precisaron testigos consultados por Trama Urbana, el episodio delictivo tuvo lugar pasadas las 16:00, cuando un sujeto que se movilizaba en una moto tipo Titán de color azul llegó al lugar, mientras las personas se encontraban reunidas.

Sin mediar ningún tipo de palabra, extrajo un revolver y apuntó con el a todos los presentes, entre los que había menores. Poco le importó esto al maleante, quien en cuestión de segundos despojó de sus pertenencias a todos los damnificados, siempre amenazándolos con dispararles si no hacían lo que les ordenaba.

Una vez con el botín en su poder, el delincuente aceleró su motocicleta y se dio a la fuga a toda velocidad con rumbo desconocido, llevándose consigo objetos de valor de las víctimas, quienes quedaron perplejas por lo sucedido. Si bien dieron aviso del hecho, no pudieron dar con el sospechoso y al momento del cierre de esta edición seguía siendo intensamente buscado.

Cabe mencionar que a pesar del mal momento vivido, no se registraron heridos de gravedad, aunque sí quedó en los damnificados una sensación de impotencia e indignación por la impunidad con la que actuó el delincuente, que los asaltó a plena luz del día.

Por su parte, a pocas calles de allí, más precisamente en 531 y 131 una joven de 27 años llamó al 911 y les aseguró a los uniformados que, momentos antes, un hombre, cuya mochila tenía el logo de una aplicación de repartos de encomiendas, le había robado la bicicleta.

Aparentemente, la damnificada no le prestó atención en un primer momento debido a que llevaba la mochila antes mencionada, lo que la hizo pensar que se trata de un repartidor y no de un delincuente. No obstante, cuando notó las verdaderas intenciones del individuo ya era demasiado tarde y el ladrón terminó quitándole su rodado.

Tras esto, de inmediato los uniformados montaron un operativo cerrojo en las inmediaciones e iniciaron la búsqueda del sospechoso, pudiendo dar con el maleante a las pocas cuadras y recuperar así el rodado. El hombre fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia.