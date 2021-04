Encuentran en una casa a un hombre torturado, apuñalado y quemado con una plancha

Durante horas de la noche, un hombre fue encontrado asesinado en su departamento. El cuerpo estaba con la cabeza ensangrentada y con múltiples heridas. Debido a esto, la Policía montó un operativo en la zona para encontrar al autor del crimen, que escapó por los techos de las casas contiguas, según informaron fuentes de la fuerza.



El hecho fue descubierto por un familiar de la víctima, que fue hasta la propiedad, ubicada en la calle Metán al 4200, en el barrio porteño de Boedo. El hombre, de 87 años, presentaba signos de haber sido torturado con una plancha y un destornillador caliente, además de haber recibido puñaladas. Se investiga si fue un homicidio en ocasión de robo, ya que faltaban objetos de la casa, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



Los pesquisas determinaron, asimismo, que no había ninguna puerta ni ventana forzada, por lo que creen que el atacante abordó a la víctima en la puerta del domicilio e ingresó con ella o que entró con su consentimiento.



El cuerpo de Antonio Landeira, de nacionalidad española y jubilado, fue hallado pasadas las 21 de anoche en el pasillo que comunica la cocina con una habitación de su casa situada en Metán al 4200, de Boedo.



Voceros de la fuerza informaron que fue su mujer de 53 años quien alertó a personal de motorizada de la Policía de la Ciudad que al ingresar a la vivienda había visto todo desordenado, por lo que temía que hubiera pasado algo.



Si bien aún se aguarda que se realice la autopsia, sobre la base de lo determinado por la Policía Científica que trabajó en el lugar, el jubilado presentaba lesiones provocadas por una plancha y un destornillador caliente, tajos y puñalada. La muerte aparenta haber sido producto de lesiones de arma blanca, agregaron las fuentes.



En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunal 5, aunque por orden del fiscal nacional en lo Criminal y Correccional 1, Pablo Recchini, a cargo de la causa, esta mañana la investigación fue derivada a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.



Los pesquisas de la Unidad Criminalística Móvil levantaron algunos rastros de la escena del crimen y el funcionario judicial mandó a buscar imágenes de cámaras de seguridad en la zona que hayan podido captar la llegada o huida de el o los asesinos con el fin de poder identificarlos.



Si bien los testigos vieron solo a una persona que se escapaba por los techos con una camisa blanca, los voceros aclararon que todavía no pudo determinarse si efectivamente huyó por ese lugar. Tampoco descartan la participación de terceros.



En la vivienda se detectó un gran desorden. Esto hace sospechar a los pesquisas que buscaban algo puntual (que podría ser dinero) y que por ello torturaron a Landeira. De la vivienda faltaba un televisor de 50 pulgadas y había otros aparatos apilados que no lograron llevarse.



Los investigadores sospechan que el homicidio pudo haber ocurrido entre las 17:30 y las 21 y que, probablemente, el o los asesinos hayan ingresado junto a la víctima mediante un ardid, dado que ni puertas ni ventanas estaban forzadas o rotas.