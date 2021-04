Conmoción: murió la jubilada que fue asaltada en su joyería de Parque Saavedra

Una triste noticia se confirmó este domingo, ya que Graciela Lasca, la jubilada de 73 años que fue asaltada el jueves en su joyería ubicada en las inmediaciones del Parque Saavedra, falleció a las 10 de la mañana. La misma tras el robo, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Ante esto, estuvo internada en grave estado en la sala de terapia intensiva del policlínico San Martín, de acuerdo a lo aportado al caso por fuentes oficiales. El robo se produjo en su comercio de relojes antiguos, ubicado en 62 entre 14 y 15.



“Su estado de salud es delicado, el último parte indicaba que continuaba de esa manera”, le habían señalado a Trama Urbana un jefe de la fuerza en las últimas horas. Pese a la esperanza de su recuperación, la mujer terminó perdiendo la vida tras el grave hecho de inseguridad.

Tal como diario Hoy publicó en su edición anterior, el suceso se materializó cuando sujetos desconocidos llegaron hasta el lugar y tocaron el timbre. Como la puerta del local funciona con un sistema eléctrico, la víctima tuvo que abrirla, bien porque se trataba de alguien conocido o bien porque eran clientes que no lo generaron desconfianza alguna.

Detalles del robo



Una vez adentro, los implicados evidenciaron sus verdaderas intenciones y, en ese sentido, ataron a Graciela con cintas, tanto de pies como de manos, para dejarla tirada en el piso. Ellos recorrieron cada rincón, se apoderaron del dinero que había y de objetos de valor y se fugaron. No está establecido si el hecho ocurrió en horas del mediodía (cuando la damnificada cierra momentáneamente para regresar a su casa) o poco antes de haber sido descubierta por su marido, ya sobre las 16. De ser la primera de las alternativas, entonces estuvo cuatro horas desmayada y “con dificultades respiratorias”, según un portavoz.

Los detectives de la DDI, que tomaron la causa, confían en que una cámara de seguridad particular que hay en la cuadra haya registrado la huida de los criminales.



A su vez, los vecinos del área mostraron su disconformidad por el escaso avance de la Justicia y la resolución del suceso. “Después de que encontraron a la señora y en un lapso de 10 minutos, el mismo chico robó dos celulares en la misma cuadra”, mencionó una. Otra dijo: “Los buscan (a los cacos) pero hace horas se filmó y divulgó un video donde se ve que a la Policía le entregaron camionetas nuevas. ¿Ya están funcionado o solo fue una pantalla? ¿O será que ahora tienen patrulleros y les falta personal?”.



Por último, otro aseguró: “Vivo a la vuelta, y a la vuelta también está la brigada de investigaciones y la Jefatura Departamental La Plata. Hace unos meses me quisieron robar en la puerta de mi casa. Es una vergüenza”.