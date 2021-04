Alumna de la UNLP fue golpeada por su marido en plena clase de Zoom y tuvo que ser rescatada

Un estremecedor caso de violencia de género se conoció en las últimas horas, en el que una joven estudiante de la carrera de Obstetricia en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata fue atacada por su marido en plena sesión de la plataforma Zoom. La profesora y sus compañeras notaron la agresión y la víctima pudo ser rescatada tiempo después.



El episodio se registró durante la clase de la materia Obstetricia Clínica y Patológica que se dicta en la mencionada casa de estudios. La mujer estaba en su casa de la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown, y los participantes del encuentro advirtieron que la chica comenzó a llorar, lo que les llamó poderosamente la atención.



Cuando apenas habían pasado los primeros minutos de la videollamada del curso, la docente y otras estudiantes advirtieron que a la alumna se le había caído en teléfono celular, pero luego se percataron de que en realidad había sido producto de un golpe que recibió de parte de su pareja. Al notar el suceso, intentaron ayudarla preguntándole si estaba todo bien y su respuesta fue afirmativa.



Sin embargo, en un momento de la clase y cuando el atacante se distrajo, la joven les envió un mensaje contándoles: “Estoy con mi marido que me acaba de golpear y me está vigilando para que no diga nada”. Ante semejante revelación, la profesora y las compañeras de la damnificada no dudaron en activar un protocolo de solidaridad para auxiliarla.



Ese mecanismo pudo llevarse a cabo ya que dos de las estudiantes que estaban participando del encuentro son policías, por lo que se dio pronto aviso a las autoridades. Pocos minutos después arribó un patrullero al lugar del hecho y los uniformados lograron reducir al agresor, poniendo a resguardo a la víctima del inquietante caso de violencia de género.



Luego, pudieron contactarse con la familia de la chica y su hermano fue hasta su casa a buscarla. Mientras tanto, el sujeto fue trasladado hasta la seccional, donde quedó demorado a la espera de una resolución sobre su situación judicial.