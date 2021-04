Insólito: se roban hasta las bocas de tormenta

El rebusque de los ladrones al momento de cometer ilícitos no tiene explicación alguna y ya no saben qué elementos sustraer. En ese marco, un increíble episodio se registró en las últimas horas en la localidad de Los Hornos, donde un grupo de desconocidos se llevaron la boca de tormenta, provocando gran peligro en la zona.



El insólito hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 62 y 139, esquina hasta la que llegaron los delincuentes y se alzaron con la tapa del desagüe, para luego darse a la fuga.



A pesar de ser una zona concurrida por su cercanía con el centro del barrio, nadie pudo advertir la maniobra de los sujetos.



Luego de enterarse del faltante de la boca de tormenta y debido a la peligrosidad que ello conlleva por la posibilidad de que alguna persona se caiga en la cañería, los propios vecinos de la cuadra se encargaron de señalizar con cintas para evitar cualquier tipo de accidente.



Al mismo tiempo, los frentistas pidieron la urgente intervención del municipio, no solamente para resguardar la zona, sino para reponer la tapa que falta.