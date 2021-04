Investigan la muerte de un hombre en 18 y 50

Personal policial y miembros de la Policía Científica se hicieron presentes en un domicilio de la zona de 18 y 50, luego de un llamado al 911 que daba cuenta sobre un hombre mayor que no daba señales desde hacía largo tiempo.



Debido a esto, tanto uniformados como una ambulancia del SAME llegaron al lugar, tras lo cual constataron que en el interior del inmueble había un hombre muerto. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, voceros señalaron que al momento todo indica que el deceso se debió por causas naturales. La causa está caratulada como “averiguación de causales de muerte” e interviene la UFI en turno.