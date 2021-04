Detalles de la entradera en Gonnet: “Si no encontramos los euros, los electrocutamos”

Se conocieron más detalles de la violenta entradera ocurrida en la localidad platense de Gonnet que tuvo como víctimas a dos mujeres y un hombre. Dos delincuentes armados los interceptaron en la puerta de la vivienda, los obligaron a ingresar a la propiedad y allí los mantuvieron encerrados durante más de una hora, mientras buscaban dinero y los amenazaban de muerte.



El hecho, que fue primicia de diario Hoy en su edición anterior, se registró en la calle 21 entre 507 y 508, en inmediaciones de la República de los Niños. Las jóvenes damnificadas arribaron a ese domicilio a buscar una silla de ruedas, pero mientras aguardaban arriba del automóvil que el padre de una ellas salga de la finca para entregárselas, aparecieron los malvivientes.



A punta de pistola las intimidaron y les exigieron que entraran a la morada. Una vez que ganaron el interior, toda la secuencia se volvió mucho más cruel, viviendo momentos de suma tensión. Los maleantes los mantuvieron encerrados durante más de una hora, buscando objetos para robar, hasta que en un momento uno de ellos lanzó una frase escalofriante: “Si no encontramos los euros, lo electrocutamos”.

Enojo vecinal



Según le comentó a Trama Urbana una de las víctimas del salvaje episodio, “eran dos delincuentes, ambos armados con un revólver tipo star. Nos robaron a los tres los celulares, a mí además 6.000 pesos y al dueño de casa dinero y otros elementos”. Con ese botín en su poder, los sujetos se dieron inmediatamente a la fuga y hasta el momento poco se sabe de ellos.



Diferentes vecinos se comunicaron con este multimedio y otros se volcaron a las redes sociales para manifestar su bronca por el hecho y la creciente ola de inseguridad que se vive en la zona Norte de nuestra ciudad.



Al respecto, uno de ellos sostuvo: “Nunca los encuentra la Policía a pesar de las descripciones y huellas que dejan por todos lados estos delincuentes de cuarta. ¿Cómo puede ser? ¿Son mejores estos ladronzuelos que los instruidos para cazarlos?”.



En sintonía, otro frentista expresó: “Mientras no se tomen otras medidas viviremos en vilo siempre”, a lo que otro añadió “por un celular te matan. Nos vamos a morir de un infarto, no de Covid-19. La inseguridad te mata en menos de un minuto, menores armados, a punta de pistola… ¿Dónde está la Justicia, en la injusticia?”.



A pocas cuadras, otra entradera



La zona Norte platense continúa acechada por los ladrones y a escasas cuadras de este hecho, se produjo otra violenta entradera que fue perpetrada por dos delincuentes, con una modalidad similar.



En este caso, se registró en la zona de las calles 23 entre 509 y 510 y las víctimas fueron cuatro personas, entre ellas el empleado de la Legislatura, de 56 años.



Todo sucedió cuando un joven de 20 años se movilizaba en un automóvil marca Citroën C4 blanco junto a un amigo de la misma edad y fueron interceptados por un Peugeot 307, ocupado por dos sujetos. Tras amenazarlos, los tomaron de rehenes, se dirigieron hasta el domicilio de uno de ellos, ingresaron a la propiedad y se alzaron con tres celulares, una Play Station 4 y $20.000, para luego darse a la fuga en el mismo vehículo en el que circulaban.

También tuvieron intención de llevarse el rodado familiar, aunque por motivos no especificados decidieron dejarlo a último momento.



En ambos sucesos, se abrieron causas por el delito de “robo calificado por el empleo de arma de fuego”.