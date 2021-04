Seguidilla de robos y total impunidad en un edificio céntrico

Cinco ladrones, entre ellos dos niños, tienen a maltraer a los residentes de un edificio ubicado en pleno centro platense. Pese a que los hechos quedan registrados en cámaras de seguridad, que luego llegan a las autoridades policiales, estas no lograron todavía dar con dichos implicados.



Frentistas de la edificación, emplazada en 54 entre 15 y 16, se comunicaron con diario Hoy para contar la pesadilla en la que están inmersos. “No podemos pegar un ojo porque no sabés qué puede pasar. Cuando lográs conciliar el sueño, empiezan a sonar las alarmas. Es un horror la situación y lo peor es que nadie se hace cargo”, relató uno.



El último suceso tuvo lugar la noche del miércoles, cuando cinco hampones se acercaron hasta el lugar. El edificio cuenta con dos cocheras y uno de los cacos ingresó hasta la que está en el piso superior tras forzar un portón, mientras que otro lo hizo a la del subsuelo. Una vez allí, intentaron apoderarse de tres bicicletas, pero no pudieron hacerlo porque estaban con candados. Una residente advirtió la maniobra y los puso en fuga haciendo sonar una alarma y gritando por el balcón.

El mismo modus operandi emplearon el domingo, cuando sí pudieron adueñarse de diferentes elementos de valor, para darse posteriormente a la fuga.



“¿Qué esperan para actuar?”



Tras ese incidente, los vecinos esperaron a que el lunes la administración del edificio reforzara la seguridad del portón, algo que nunca ocurrió. “La empresa no solucionó nada y por eso ahora volvieron a robar de la misma manera”, se lamentó un propietario.



Otro puntualizó que, al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que los atracos fueron cometidos por la misma banda. “Nos dimos cuenta por la ropa que usaban y por los aspectos físicos de cada uno. Se ve claramente que se trata de los mismos”, dijo.



El problema reside en que ellos sí lograron, en cierta medida, identificar a los malhechores, pero no hace lo mismo la cúpula policial. “¿Qué están esperando para actuar? ¿Que maten a alguien como pasó el fin de semana en Altos de San Lorenzo, cuando asesinaron a una joven en un robo?”, se preguntó un frentista.