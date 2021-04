Choque y vuelco en pleno Barrio Norte

La tranquilidad de la tarde en el centro platense se vio interrumpida por un extraño accidente que tuvo lugar en la zona de 7 y 34, en pleno corazón de Barrio Norte. Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad, en donde puede verse que un hombre salvó su vida de milagro.



En la grabación puede verse cómo el rodado involucrado, un Renault, terminó impactando por detrás otro coche. Si bien el golpe fue mínimo, la maniobra hizo que el rodado terminara volcando y quedando completamente dado vuelta en el medio de la calle.



Precisamente, durante el vuelco del automóvil, un ciclista que estaba transitando en ese momento sobre la avenida quedó en medio del desastre y de hecho en la filmación se ve cómo el vehículo no lo aplasta por escasos metros, aunque sí alcanzó a rozarlo y hacerlo caer al suelo.



De inmediato se llamó a una ambulancia y personal del SAME acudió a la escena, aunque según trascendió no se registraron heridos de gravedad a pesar de la espectacularidad del accidente. Ahora, los investigadores intentan establecer cómo ocurrieron los hechos que derivaron en el siniestro vial. Tomó intervención la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona, y la UFI en turno.