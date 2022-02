Hoy se reanuda el juicio al abogado acusado del femicidio de su esposa

Con las réplicas de la fiscalía y de la querella, hoy el Tribunal Federal n° 2 de La Plata en lo Criminal y Correccional reanudará el juicio oral a Rubén Carrazzone, el abogado acusado del femicidio de su esposa Stella Maris Sequeira. La mujer fue vista por última vez el 29 de diciembre del 2016 en su casaquinta de la localidad bonaerense de Ezeiza.

A mediados de febrero último, el fiscal de juicio Hernán Schapiro y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron a los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Fernando Canero que el imputado sea condenado a prisión perpetua.

Los profesionales consideraron al abogado como autor penalmente responsable de los delitos de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido mediando violencia de género (femicidio) y por el vínculo, en concurso real con la falsa denuncia” de un secuestro que, para la Justicia, nunca existió. Esa calificación legal, así como la pena, coinciden con lo que había pedido Raquel Hermida Leyenda, representante de la familia Sequeira.

Según el fiscal, “Carrazzone, el 29 de diciembre de 2016, en el marco de una pelea acaecida ese día, y entre las 16.45 y las 11.30 de la mañana siguiente, dio muerte a Sequeira haciendo desaparecer el cuerpo”.

Motivación de género

En este sentido, Schapiro indicó que, para comprender los hechos juzgados, es preciso reponer “el contexto” en el que se cometió el femicidio. “Se encuentra acreditada la existencia previa y coetánea al hecho de una violencia estructural de género en la cual se encontraba inmersa Stella Maris Sequeira por parte de Carrazzone, que fue ejercida por quien fuera su pareja durante 15 años”, agregó.

El acusado cometió “violencia simbólica, material y actos de microviolencia” hacia Sequeira, recordó el fiscal, en base a la declaración de los testigos durante el juicio. En este marco, Labozzetta afirmó: “Estamos ante la ocurrencia de un hecho que encuadra dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres. El crimen fue producido por la motivación de género”.

A su turno, el imputado se representó a sí mismo, acompañado por el abogado Pablo Cuomo. “Ha sido una burda, una vil y una miserable farsa, una farsa disfrazada de procedimiento judicial”, dijo Carrazzone al iniciar su alegato con relación a acusación en su contra. Añadió que la investigación fue “una farsa que se llevó en mi contra y, fundamentalmente, contra Stella”.

Supuesto secuestro

“A mi mujer no la buscó nadie”, reclamó el acusado. Además, aseveró que “no se acreditó el cuerpo del delito, no hay un solo vestigio de un ataque fatal. No pueden describir la materialidad ilícita ni de qué forma me desprendí de un cuerpo o en qué vehículo al menos, lo único que pueden decir es que borré las pruebas. ¿Me la comí a Stella? No se pudo probar nada”. Por ello, el abogado les solicitó a los integrantes del Tribunal su absolución e inmediata libertad. Luego del alegato del acusado, hoy la querella le contestará de manera virtual. Se estima que recién a fines de marzo se conocerá el veredicto.

El juicio comenzó el 31 de marzo de 2021. En un principio, el caso fue investigado como un presunto secuestro extorsivo de Sequeira, debido a que el letrado denunció que había recibido un llamado para que entregara dinero si quería recuperar a su mujer. Sin embargo, esa hipótesis fue desestimada y el único detenido, hasta ese momento, fue liberado y declaró como testigo en el debate oral.