Identificaron al joven asesinado en Altos de San Lorenzo

Continúa la conmoción por el salvaje crimen de un joven en la localidad de Altos de San Lorenzo, más precisamente en 86 y 29, el cual fue asesinado a golpes y puñaladas por parte de varios sujetos, quienes al momento permanecen prófugos.

Si bien en un primer momento se creyó que la víctima era un hombre de 30 años ya que no había podido ser identificado, finalmente se logró establecer su identidad. Fuentes consultadas por Trama Urbana detallaron que era un muchacho de 22 domiciliado a pocas calles de donde lo encontraron.

Su nombre era Ezequiel Perussatto y, luego de realizarse la correspondiente autopsia, los forenses determinaron que murió por “una hemorragia causada por el corte en la femoral y los múltiples golpes en la cabeza”. Asimismo, se logró identificarlo debido a que la propia familia se acercó a la escena del crimen y aportó datos fehacientes que sirvieron para comprobar su identidad.

Por su parte, de los autores del hecho nada se sabía al cierre de esta edición, aunque cabe mencionar que se supo que un grupo de jóvenes se presentó en el hospital San Martín con múltiples heridas a causa de un accidente de tránsito.

“También estuvieron en la fiesta y fueron a buscar más alcohol, pero a la vuelta chocaron con un Peugeot 504”, aseveró la fuente. No obstante, no tendrían relación con el crimen, aunque no es algo que esté por completo descartado por las autoridades.

Debido a esto, es que se llevarán a cabo los correspondientes allanamientos, con el objetivo de esclarecer el hecho, ya que los vecinos de la zona se negaron a dar testimonios ante los efectivos e incluso algunos se mostraron hostiles con el personal policial.

Cabe recordar que el hecho tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre “el ingreso de varios sujetos a un descampado” que se estaban peleando y donde uno de ellos quedó en el fondo seriamente lastimado.

Si bien de inmediato se dirigieron hasta el lugar una ambulancia y un patrullero, antes de que los médicos pudieran socorrerlo, el damnificado falleció. Se convocó entonces al equipo forense, para que montaran un perímetro y llevaran a cabo un peritaje en la escena del crimen.

Tomó intervención la comisaría Octava, con jurisdicción en el lugar del hecho, el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, caratulando el episodio como “homicidio”.