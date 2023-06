Identificaron e imputaron a la mujer que atacó a la jefa de Guardia del Hospital de Niños

Continúa el escándalo por el incidente ocurrido dentro del Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde la madre de una nena atacó a golpes a la jefa de Guardia porque se demoró en atenderla. Sin embargo, ahora se conocieron novedades en la causa e incluso se difundieron las imágenes del momento de la salvaje agresión.

Cabe mencionar que todo se dio en el interior del centro de salud ubicado en la zona de 14 y 66, cuando una femenina llegó al lugar y pidió que atendieran a su hija. No obstante, según indicaron testigos, le dijeron que tenía que ir a otro sector del nosocomio y esto habría desatado la furia de la sospechosa.

Fuentes consultadas por este multimedio habían asegurado que, después de pegarle a la profesional, la implicada se había retirado del lugar y no sabían quién era. No obstante, ahora se conoció la identidad de la agresora, la cual fue identificada como una mujer de 33 años, cuyas iniciales son A. L. C. y que está domiciliada en Barrio Norte.

Por su parte, tanto la comisaría Quinta como la Unidad Funcional de Instrucción en turno la notificaron para que se haga presente en la sede judicial el próximo lunes por la mañana y de esta manera ser indagada sobre lo ocurrido, ya que quedó imputada por el delito de “lesiones”.

“Inconcebible… agresión física a jefa de Guardia por esta señora, madre de una paciente. Sucedió en el Hospital Sor María Ludovica”, escribió en la publicación de su perfil de Facebook que hizo la persona que captó los incidentes.

Por último, en cuanto a la profesional golpeada, trascendió que sufrió escoriaciones en el cuerpo y un golpe en la cabeza que le provocó un cefalohematoma. Asimismo, vale recordar que este incidente se dio en medio de la terrible crisis que sufre el Hospital de Niños, motivo por el cual se realizaron varias conferencias.

Protesta de los profesionales

En la jornada de ayer, miembros de Cicop marcharon desde el Hospital de Niños hasta el Ministerio de Salud de la Nación para exigir una mejoría salarial. “Somos profesionales y tenemos residencias hechas. Todos tenemos dos o tres trabajos”, dijo una de las médicas que se manifestó en el lugar.

Al respecto de la agresión, y al ser consultada por este multimedio, aseguró: “Cualquier situación de violencia es inadmisible, por supuesto que nos solidarizamos con ella. No es la primera vez que pasa, es triste. Pasa acá o en cualquier otro hospital”.

Siguiendo sobre esta línea y preocupada por la situación que le tocó vivir a una colega, agregó: “Hay que cuidarnos entre todos para que eso no vuelva a pasar. La respuesta es salud y educación”.

“Le podría haber pasado a cualquiera que esté en ese momento en la Guardia o con otro paciente y la cuestión es que esto no vuelva a suceder”, concluyó la profesional de la salud que dialogó con diario Hoy, previo a realizar la manifestación.