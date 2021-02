Identificaron el cuerpo calcinado hallado en la camioneta abandonada en Punta Indio

La policía logró identificar el cuerpo calcinado encontrado en una camioneta Ford Explorer en el kilómetro 125 de la Ruta 11, cerca de Punta Indio.

Se trata de Walter Horacio Márquez, un trabajador de la estancia "Rincón Grande" de 39 y padre de dos hijos menores.

La familia de Márquez asegura que no se trató de un suicidio y pide a la justicia que investigue para esclarecer los hechos. "No creo que sepamos quien lo asesinó, pero no nos cabe duda que se trata de mi hermano", expresó uno de sus ocho hermanos en un comunicado "no se comunicó con nadie, salió a trabajar en la camioneta que le dio el jefe".

La camioneta en la que se desplazaba Márquez fue encontrada ayer en horas de la tarde y en su interior se encontró su cuerpo calcinado. En la zona no había rastros de huellas de otros vehículos.