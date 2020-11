Interceptaron un camión con 30 caballos de dudosa procedencia

Un grupo de voluntarios interceptaron en las últimas horas un camión jaula que trasladaba a un total de 30 caballos de dudosa procedencia y se cree que habrían sido robados. Dieron curso a una investigación para saber si finalmente son animales que fueron sustraídos con anterioridad y para intentar esclarecer el hecho.



El episodio tuvo lugar durante la noche, cuando, unos minutos después de las 20, integrantes del Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE), con ayuda de personal de seguridad, interceptaron a un vehículo de gran porte que circulaba por la Ruta 36 e iba destino a un frigorífico de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.



A partir de allí, se comunicaron con representantes de la comuna para que se llevara a cabo un control más efectivo acerca del origen de los animales, ya que no contaban con una lectora de microchips. Del mismo modo, se acercó hasta el lugar una patrulla rural para continuar con el operativo de identificación.



Al respecto, se constató que había algunas irregularidades en relación a los equinos, por lo que los voluntarios pidieron que hicieran una inspección exhaustiva de los animales en tránsito. De esta manera, se tratará de comprobar si se trata de caballos que habrían sido robados en distintos puntos de nuestra ciudad en las últimas semanas.



Control pormenorizado



Cabe aclarar que, cuando el personal del municipio realizó un control pormenorizado con el lector de los microchips, descubrieron que, de 30 animales que fueron rescatados, 28 no coincidían con la descripción del pelaje, ni la caravana ni el número con el que estaba firmado y autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



En este mismo sentido, en cuanto al camión jaula que los trasladaba, no se le permitió continuar con su camino y se lo obligó a volver a su lugar de origen. Mientras tanto, el personal de la dependencia estatal se abocó a controlar la trazabilidad de los ejemplares para poder esclarecer y averiguar la procedencia de cada uno de ellos.



Sobre el episodio, desde el Centro de Rescate y Rehabilitación Equino comentaron, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, que “mucha gente busca sus animales con desesperación. Incluso, se acercaron a la comisaría, con los ojos llenos de lágrimas y con una gran ilusión. Había un señor que silbaba dentro del camión para ver si su yegua, que había sido robada, respondía a su llamado. Estábamos todos muy conmovidos”.