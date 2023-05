Intoxicado y tambaleando, robó una verdulería de Los Hornos

Intoxicado con alcohol o algún otro tipo de sustancia, un delincuente asaltó una verdulería ubicada en la localidad de Los Hornos, en donde amenazó a la empleada y le robó todo el dinero de la recaudación. Al momento del cierre de esta edición, seguía suelto.

El lugar fue la zona de 66 y 134, en donde durante horas de la tarde ingresó un sujeto vestido con una campera. Primero llamó la atención que apenas se podía mantener en pie, pero después comenzó a hablar con la cajera y le pidió si le podía dar algo para comer.

La mujer en un primer momento se negó y parecía que la situación iba a terminar allí, ya que el individuo hizo amague a retirarse del comercio, pero luego volvió sobre sus pasos y se apoyó en el mostrador. Ya con un tono de voz diferente, comenzó a amenazar a la damnificada.

De esta manera, el ladrón le exigió que le entregara el dinero de la caja registradora, aunque le hizo un pedido particular: “No quiero nada, solo la plata de dueño, no quiero tu celular ni nada”, le dijo a la empleada, que no entendía qué era lo que sucedía.

De todas formas, y para evitar que el caco la atacara o se tornara violento, la mujer no puso resistencia y le dio cada uno de los billetes de la recaudación de la jornada (cuya suma no trascendió), tras lo cual el hampón se fue caminando como si nada hubiera pasado.

Si bien todo quedó registrado por la cámara de seguridad del lugar, al momento del cierre de esta edición las autoridades todavía no habían podido dar con el autor del hecho. Si bien no hubo que lamentar heridos, un nuevo episodio de delincuencia puso en alerta una vez más a los comerciantes y vecinos de Los Hornos.

Motochorros atacaron a un joven

Tres motochorros atacaron a un joven que esperaba que le abrieran la puerta en un sector de Los Hornos, en otro caso que permanece impune.

La víctima arribó a la casa de un allegado, en 146 y 64, a las 20.30 del sábado. Golpeó las manos y, mientras aguardaba a que le permitieran el acceso, aparecieron tres salvajes en un ciclomotor, del que dos de ellos descendieron y, bajo amenazas, le sacaron el celular y la mochila, tras lo cual escaparon a toda velocidad con rumbo desconocido.