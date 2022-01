Investigan la muerte de un joven en La Plata

La Justicia platense investiga la muerte de un joven de 22 años, a quien encontraron ahorcado en un yuyal de nuestra ciudad, informaron fuentes policiales.

El descubrimiento del cuerpo se dio el viernes, cuando un hombre lo vio en 610 entre 20 y 21 y llamó al 911. Al llegar, los agentes observaron al muchacho sujetado a la rama del árbol con un nudo en el cuello, y cerca de allí se halló una carta de despedida escrita de puño y letra.

Sin embargo, la madre del hombre no cree que se haya suicidado y se quejó de que la escena del crimen no fue preservada. “Parecía que no había pasado nada”, dijo.

Agregó que cuando le mostraron los restos de su hijo, que era padre de una niña de nueve años y estaba recientemente separado de su mujer, divisó que tenía lesiones en la cabeza y uno de los ojos, pese a que el deceso fue por asfixia mecánica.

Por el momento la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.