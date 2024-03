Investigan la muerte de un platense en el conurbano

Franco David Belic Carrizo, un joven de 19 años oriundo de La Plata, fue encontrado sin vida en un departamento de Ciudadela, en el conurbano bonaerense, durante el pasado fin de semana. Aunque las primeras hipótesis apuntan a un suicidio, la familia del joven solicita que se investigue a su expareja, un hombre de 40 años.

“El martes a las 23:00 hs mi primo recibió una llamada de una comisaría de San Martín de que a su hijo lo encontraron fallecido, aparentemente fue un suicidio”, relató un familiar de Franco, que compartió el caso en sus redes sociales.

La relación entre el joven y su expareja, según los testimonios de la familia, estaba marcada por la violencia. “Él estaba en pareja con un señor de 40 años que lo molía a palos, ya le había hecho varias denuncias pero como todo violento siempre lo convencía para que vuelva”, agregó una mujer de la familia. Sin embargo, es importante aclarar que esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La familia también compartió detalles sobre las últimas horas de Franco. “En la comisaría Octava de San Martín nos dijeron que este señor el sábado a la mañana se había ido de la casa que compartían con un hermano. Aparentemente Franco se suicidó durante el sábado, porque la última comunicación con su papá fue el sábado 14:00hs”, concluyó la familiar.

Mensajes extraños

Otro dato que se volvió perturbador es que la expareja del chico dejó varios mensajes publicados en las redes sociales de Franco, contando lo que había pasado y que había fallecido, algo que llamó la atención de la familia. “Para el que no entienda, Franco lamentablemente ha fallecido, ya no lo tendremos más entre nosotros. Es devastador”, puede leerse en uno de los mensajes, el cual continúa: “Yo soy su ex pareja que escribe para notificar su deceso. Este Facebook se cerrará y quedará guardado por si la Justicia lo pide”.

“Él estaba muy mal psicológicamente, muchos lo sabían. Yo hice hasta lo imposible (…) Este sábado cuando lo dejé en el departamento hizo esta locura. Yo estoy destrozado”, concluyó.