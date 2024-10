Jauría de motochorros volvió al ataque y robó a un joven

El terror por la inseguridad continúa avanzando y la zona norte de la región comienza a padecer los tormentos del delito, que parece estar fuera de control. Ahora, nuevamente una jauría de motochorros atacó a un joven, pero esta vez en la localidad de City Bell.

El hecho ocurrió cerca de las cinco de la mañana de ayer en la zona de Camino General Belgrano y calle 480, cuando la víctima, un muchacho de 19 años, iba con su motocicleta y de golpe fue abordado por un grupo de delincuentes.

En total lo rodearon al menos cuatro motocicletas, de las que descendieron algunos de los hampones y dejaron sin posibilidad de escape al joven, que no tuvo más remedio que entregarles su rodado y ver, con gran impotencia, como se lo llevaban a toda velocidad. Trascendió que también le quitaron su celular y otras pertenencias que llevaba consigo.

Si bien los cacos estaban armados e incluso amenazaron a la víctima, se supo que no hubo que lamentar heridos, ya que el damnificado prácticamente no opuso resistencia. Además, si bien todo captado por una cámara de seguridad de la zona, hasta el momento no hay detenidos.

El caso de Ringuelet

Cabe recordar que una dramática situación similar tuvo que atravesar un vecino de nuestra ciudad en la localidad de Ringuelet, debido a una verdadera manada de motoqueros que lo persiguió con claras intenciones de asaltarlo. En medio del atraco, el damnificado intentó resistirse a las trompadas y se produjo un fuerte forcejeo con sus atacantes.

Según lo que señalaron algunos vecinos, durante la madrugada pasaron decenas de personas a bordo de sus respectivos rodados por la zona de las calles 10 y 511, haciendo sonar sus motores y los ya clásicos cortes con el caño de escape. Poco después, en esa misma esquina, varios sujetos que se desplazaban en al menos tres ciclomotores interceptaron a la víctima para robarle.

En la filmación se ve claramente cómo volaron patadas y trompadas durante casi un minuto, hasta que finalmente los delincuentes se salieron con la suya y escaparon a gran velocidad con la moto de la víctima. De esta manera, huyeron con rumbo desconocido, dejando completamente desahuciado al hombre que no podía creer lo que había pasado.

Por su parte, algunos de los testigos señalaron que los ladrones iban por 511 desde Camino Centenario hasta avenida 7 y fue allí donde interceptaron a su presa. Se cree que los delincuentes formaban parte de la enorme cantidad de motoqueros que habían pasado por allí anteriormente.