Jornada accidentada en la región

El domingo estuvo marcado por varios accidentes de tránsito, registrándose una gran cantidad de siniestros en diferentes puntos de la región.

El primero de los incidentes tuvo lugar en El Mondongo, más precisamente en la zona de diagonal 73 y calle 6. Desconocidos chocaron un auto estacionado durante la madrugada y luego se dieron a la fuga. Debido a esto, el dueño del coche pide información para poder encontrar a los responsables.

Debido a esto, solicitan las filmaciones de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, ya sean públicas como privadas, como así también por testigos oculares que hayan podido ver qué sucedió. Quienes tengan cualquier tipo de información, deberán acercarse a la comisaría Novena, que cuenta con jurisdicción en la zona del hecho.

Asimismo, en inmediaciones de 487 y 13, en la localidad de Gonnet, un ciclista fue embestido por un auto cuando este último dobló para tomar la avenida. Según se ve en las filmaciones, el joven que iba en la bicicleta intentó esquivarlo, pero terminó en el suelo al ser impactado. No obstante, a pesar del choque el muchacho no resultó herido, por lo que no fue necesaria la intervención del personal médico y todo se resolvió de forma particular entre las partes.

Por otro lado, ayer pasadas las 7 de la mañana, por motivos a establecerse, un automóvil Suzuki Fun y un taxi colisionaron entre sí en la esquina de 13 y 72. Si bien se desconocen las causas del choque, testigos indicaron que uno de los conductores estaba alcoholizado. De igual forma, se están analizando las cámaras de seguridad para determinar cómo ocurrió todo.

Cabe mencionar que a fines de septiembre, a pocas calles de allí, falleció un motociclista luego de ser embestido por un automóvil, realizándose después una protesta en la zona para pedir esclarecer el hecho.